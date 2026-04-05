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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Тяньцзинь Цзиньмэнь - Шанхай Шэньхуа
Тяньцзинь Цзиньмэнь - Шанхай Шэньхуа: обзор матча 05 апреля 2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
05.04.2026, воскресенье, 14:35
Китай. Суперлига, 4 тур
2 : 3
Завершен
Шанхай Шэньхуа
42'
Г. Шеттине (П)
56'
А. Килес
45+5'
Ч. Чжу
81'
Р. Ратао
90+1'
Р. Ратао (П)
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тяньцзинь Цзиньмэнь - Шанхай Шэньхуа
Завершен
90'
+6
Желтая карточка
Рафаэль Ратао
90'
+3
Замена
Xu Haoyang
️️️️➡️️
Liu Chengyu
Замена
Junxian Liu
️️️️➡️️
Хадаш
90'
+3
Замена
Zhenghao Wang
️️️️➡️️
Jiahui Huang
90'
+2
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Рафаэль Ратао
90'
+7'
81'
ГОЛ! 2:2!
Рафаэль Ратао
Пас отдал
Пенгфей Си
Замена
Цюмин Ван
️️️️➡️️
Hao Guo
80'
79'
Замена
Haoyu Yang
️️️️➡️️
Тианий Гао
79'
Замена
Yang Zexiang
️️️️➡️️
Си Ву
78'
Желтая карточка
Liu Chengyu
Замена
Ji Shengpan
️️️️➡️️
Гильерме Шеттине
73'
Травма
Гильерме Шеттине
72'
64'
Замена
Пенгфей Си
️️️️➡️️
Махтар Гейе
ГОЛ! 2:1!
Альберто Килес
56'
45'
+5
ГОЛ! 1:1!
Чэньцзе Чжу
Пас отдал
Тианий Гао
45'
+4'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Гильерме Шеттине
42'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тяньцзинь Цзиньмэнь
21
Qi Yuxi
ВР
4
Fan Yang
ЦЗ
14
Jiahui Huang
ЦП
8
Хадаш
ЦП
28
Hao Guo
ЦП
5
Хауме Грау
ЦП
31
Минг-Хим Сун
ЛВ
29
Dun Ba
(К)
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
11
Xie Weijun
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Шанхай Шэньхуа
1
Xue Qinghao
ВР
27
Синичи Чан
ЛЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
17
Тианий Гао
ОП
8
Li Ke
ЦП
15
Си Ву
(К)
ЦП
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
18
Liu Chengyu
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Тяньцзинь Цзиньмэнь
26
Haoran Zhang
ВР
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
39
Chengjun Cai
ЦЗ
27
Sirong Li
ЦЗ
20
Ji Shengpan
ЦП
30
Цюмин Ван
ЦП
33
Ninglin Naibo
ЦП
22
Li Yongjia
ЦП
16
Shuai Liu
ЦП
17
Xinghan Wu
ЦП
19
Junxian Liu
ЦФ
Шанхай Шэньхуа
24
Zhen Ma
ВР
40
Wang Jie
ВР
36
Ming Huang
ЦЗ
25
Zhu Yue
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
16
Yang Zexiang
ЦЗ
45
Jiawen Han
ЦП
43
Haoyu Yang
ЦП
33
Хайцзянь Ван
АП
30
Пенгфей Си
ПВ
1-4-1-4
21
4
14
28
5
Грау
8
Хадаш
31
Сун
29
11
9
Килес
7
Шеттине
4-1-2-1-2
1
13
Манафа
3
5
Чжу
27
Чан
17
Гао
8
15
Ву
9
Ратао
29
Гейе
18
14
3
3
14
7
Шеттине
20
20
7
Шеттине
28
30
Ван
30
Ван
28
8
Хадаш
19
19
8
Хадаш
18
21
21
18
15
Ву
16
16
15
Ву
17
Гао
43
43
17
Гао
33
Ван
33
Ван
29
Гейе
30
Си
30
Си
29
Гейе
Остались в запасе
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Шанхай Шэньхуа
26
Haoran Zhang
ВР
39
Chengjun Cai
ЦЗ
27
Sirong Li
ЦЗ
33
Ninglin Naibo
ЦП
22
Li Yongjia
ЦП
16
Shuai Liu
ЦП
17
Xinghan Wu
ЦП
Главный тренер
Геньвей Ю
24
Zhen Ma
ВР
40
Wang Jie
ВР
36
Ming Huang
ЦЗ
25
Zhu Yue
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
45
Jiawen Han
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
26
Haoran Zhang
ВР
39
Chengjun Cai
ЦЗ
27
Sirong Li
ЦЗ
33
Ninglin Naibo
ЦП
22
Li Yongjia
ЦП
16
Shuai Liu
ЦП
17
Xinghan Wu
ЦП
Остались в запасе
24
Zhen Ma
ВР
40
Wang Jie
ВР
36
Ming Huang
ЦЗ
25
Zhu Yue
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
45
Jiawen Han
ЦП
Главный тренер
Геньвей Ю
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Тяньцзинь Цзиньмэнь - Шанхай Шэньхуа
2
Всего ударов по воротам
13
20
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
9
Нарушения
9
12
Офсайды
1
3
Количество передач
363
387
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
6
15
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Информация о матче
Главный судья:
Xin He, China
Стадион:
TEDA Football Stadium, Tianjin
Посещаемость:
27565
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