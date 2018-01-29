Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Китай. Суперлига
Команды
Тяньцзинь Цзиньмэнь
€ 5 млн
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Тяньцзинь
Китай. Суперлига
Стадион:
ТЕДА
Сайт:
http://jmtfc.com.cn/
Тренер:
Геньвей Ю
Состав
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Шэньхуа» Слуцкого вновь проиграл
18 июля
2
С «Шэньхуа» Слуцкого сняли 10 очков по делу о коррупции и договорных матчах
29 января
18
Два топ-клуба Европы хотят назначить Хаби Алонсо – «Байер» рассматривает двух тренеров на замену
2024.10.21 22:10
«Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу у «Тяньцзинь» на последних минутах
2024.09.21 17:05
2
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
2018.06.22 01:20
7
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
2018.02.04 10:12
4
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
2017.12.19 08:31
Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая
2017.07.25 14:25
14
Экс-нападающий киевского «Динамо» Идейе близок к переходу в «Тяньцзинь Тэда»
2017.02.21 01:23
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» сделал новое предложение по Калиничу
2017.01.17 08:19
Фото
Оби Микел перешел в «Тяньцзинь Тэда»
2017.01.06 09:04
7
Фото
Гудель, которого хотел приобрести «Зенит», стал игроком китайского клуба
2017.01.05 21:12
3
Главные новости
Определена самая мерзкая команда РПЛ
18:03
Карпин оценил уровень Ирана, Нигерии и Намибии: «Здесь достаточно посмотреть на рейтинг ФИФА»
17:58
Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна в сборную России
17:40
1
Диас может уйти из «Родины» в случае поражения в следующем матче
17:14
2
Глушаков отреагировал на новый скандал с участием Кордобы
16:53
6
Фото
ЦСКА показал фото травмированных Акинфеева и Баринова
16:43
1
Роналду может купить футбольный клуб
16:26
2
Окончательная заявка сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией
16:06
11
Аленичев прокомментировал назначение в тульский «Арсенал»
15:51
2
Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
14:54
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+