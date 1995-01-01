Китай. Суперлига

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20 апреля
18:48
Реакция Червиченко на признание Слуцкого тренером месяца в чемпионате Китая
1
16:56
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл 6 из 7 матчей в чемпионате Китая
18 апреля
21:47
Канчельскис отреагировал на признание Слуцкого тренером месяца в чемпионате Китая
5
20:33
Реакция Мостового на признание Слуцкого тренером месяца в чемпионате Китая
23
17:50
Фото
Слуцкий признан лучшим тренером месяца в чемпионате Китая
9
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Все новости
20 апреля
18:48
Реакция Червиченко на признание Слуцкого тренером месяца в чемпионате Китая
1
16:56
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл 6 из 7 матчей в чемпионате Китая
19 апреля
22:01
Непомнящий высказался о возможном трансфере Дзюбы в Китай
3
18 апреля
22:34
Пономарев дал совет Дзюбе
2
21:47
Канчельскис отреагировал на признание Слуцкого тренером месяца в чемпионате Китая
5
20:33
Реакция Мостового на признание Слуцкого тренером месяца в чемпионате Китая
23
17:50
Фото
Слуцкий признан лучшим тренером месяца в чемпионате Китая
9
13 апреля
17:37
«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого
2
12 апреля
16:30
Радимов высмеял потенциальный переход Дзюбы в китайский клуб Слуцкого
3
15:41
Мостовой оценил перспективы Дзюбы в случае отъезда в Китай
3
13:46
Представитель Дзюбы отреагировал на новость о возможном отъезде форварда в Китай
1
11 апреля
21:51
Дзюба решил, где продолжит карьеру в случае ухода из «Локомотива»
8
9 апреля
20:54
Семин оценил успехи Слуцкого в Китае
5
18:55
Мостовой скептически относится к успехам Слуцкого в Китае: «Еще скажите, что в Монголии»
23
17:38
Слуцкий установил клубный рекорд «Шанхай Шэньхуа»
6
16:58
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл все матчи сезона с общим счетом 14:2
5
5 апреля
19:13
Канчельскис оценил успехи Слуцкого в Китае
2
12:39
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал пятую победу подряд
10
31 марта
19:54
«Шанхай Шэньхуа» при Слуцком выиграл все матчи с общим счетом 8:0
16:44
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
5
20 марта
10:47
Слуцкий опубликовал сообщение в память об Уткине
1
8 марта
18:02
«Шэньхуа» Слуцкого вышел в лидеры чемпионата Китая
20
5 марта
20:34
Слуцкий рассказал Дзюбе о работе в Китае
3 марта
16:57
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого начал сезон с гостевой победы над «Мэйчжоу» (2:0)
4
29 февраля
07:50
Губерниев оценил завоевание Слуцким трофея в Китае
3
27 февраля
11:25
Белоус: «Слуцкий своей профессиональной деятельностью раздвигает рамки сознания»
26 февраля
15:38
Кандидат в президенты России поздравил Слуцкого с первым трофеем в Китае
3
09:29
Слуцкий оценил свою команду и болельщиков после завоевания трофея в Китае
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Китай. Суперлига. Команды
Бейджин Гуоань
(Пекин)
Мэйчжоу Хакка
(Мэйчжоу)
Наньтун Чжиюнь
(Наньтун)
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Ухань Три Таунс
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Хэнань
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