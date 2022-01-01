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Китай. Суперлига
Футбольные стадионы
Китай. Суперлига 2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Шанхай Стэдиум
Шанхай
72 000
2
Пудонг
Шанхай
37 000
3
Пролетарий
Пекин
68 000
4
Финикс Хилл
Чэнду
50 695
5
Желтый дракон
Ханчжоу
51 971
6
Ханьхай
Чжэнчжоу
29 860
7
ТЕДА
Тяньцзинь
36 390
8
Хэнань Олимпик Спортс Центр
Хэнань
56 808
9
Стадион молодежи Циндао
Циндао
50 000
10
Ухань
Ухань
54 000
11
Гуженкоу Юниверсити Сити Спортс Центр
Циндао
20 000
12
Суоювань
Далянь
63 677
13
Юйси Спортс Центр
Юйси
30 300
14
Бао'ан
Шэньчжэнь
44 050
15
Тьекси
Шеньян
40 000
16
Лунсин
Чунцин
60 000
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