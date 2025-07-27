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Китай. Суперлига
Команды
Хэнань
€ 2 млн
Хэнань
Хэнань
Китай. Суперлига
Стадион:
Ханьхай
Тренер:
Ки-Иль Нам
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Расписание
Таблица
Российский футболист близок к победе в чемпионате Китая
7 сентября
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
15 августа
7
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
12 мая
2
Два игрока покинули «Ахмат»
2 февраля
В «Ахмат» из чемпионата Китая вернулся бразильский форвард
26 января
В «Каза Пиа» ответили на обвинения в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»
16 января
1
Португальский клуб обвинили в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»
16 января
5
«Шэньхуа» Слуцкого выиграл 4-й матч подряд в чемпионате Китая
2025.07.27 17:33
2
Фото
Игрок РПЛ перешел в китайский клуб
2025.01.31 12:53
1
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в лидеры чемпионата Китая за два тура до конца сезона
2024.10.18 17:48
8
Слуцкий продолжил беспроигрышную серию в чемпионате Китая
2024.05.21 16:37
2
Докал оформил переход в «Хенан Констракшион»
2017.02.25 06:13
Дмитрий Комбаров: «Еще рано думать о ЦСКА»
2016.01.26 23:58
Шавло: «Хотелось бы думать, что спартаковская молодежь использует предоставленный шанс»
2016.01.22 15:15
Дмитрий Комбаров: «Основные мечты пока еще не сбылись. Конечно, хотелось бы выиграть золотые медали»
2016.01.22 14:48
Товарищеский матч. «Спартак» победил «Хенан Констракшион»
2016.01.21 18:26
2
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