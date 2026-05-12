Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков

Защитник «Чэнду Жунчэн» Егор Сорокин забил победный гол в домашнем матче 11-го тура чемпионата Китая с клубом «Хэнань».

Россиянин поразил ворота соперника на 18-й минуте, открыв счет в игре. Позже Шихао Вей и Бехрам Абдувели забили еще по мячу и довели счет до разгромного – 3:0 в пользу «Чэнду Жунчэн». У соперника на 53-й минуте Густаво не реализовал пенальти.

Для Сорокина это 3-й гол за китайский клуб в этом году.

«Чэнду Жунчэн» лидирует в чемпионате Китая с 31 очком после 11 туров. Команда лишь раз сыграла вничью и выиграла все остальные матчи, оторвавшись на 11 очков. У идущего 2-м «Чунцин Тунлянлун» на счету 20 баллов.

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий, занимает 6-е место с 11 очками. При этом с клуба было снято 10 очков. Перед стартом сезона в Суперлиге 8 клубов лишились от 5 до 10 очков по результатам масштабного антикоррупционного расследования.