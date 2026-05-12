Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков

Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков

12 мая, 10:34
2

Защитник «Чэнду Жунчэн» Егор Сорокин забил победный гол в домашнем матче 11-го тура чемпионата Китая с клубом «Хэнань».

Россиянин поразил ворота соперника на 18-й минуте, открыв счет в игре. Позже Шихао Вей и Бехрам Абдувели забили еще по мячу и довели счет до разгромного – 3:0 в пользу «Чэнду Жунчэн». У соперника на 53-й минуте Густаво не реализовал пенальти.

Для Сорокина это 3-й гол за китайский клуб в этом году.

«Чэнду Жунчэн» лидирует в чемпионате Китая с 31 очком после 11 туров. Команда лишь раз сыграла вничью и выиграла все остальные матчи, оторвавшись на 11 очков. У идущего 2-м «Чунцин Тунлянлун» на счету 20 баллов.

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий, занимает 6-е место с 11 очками. При этом с клуба было снято 10 очков. Перед стартом сезона в Суперлиге 8 клубов лишились от 5 до 10 очков по результатам масштабного антикоррупционного расследования.

Китай. Суперлига. 11 тур
Чэнду Жунчэн - Хэнань - 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Е. Сорокин, 18; 2:0 - Ш. Вей, 74; 3:0 - B. Abuduwaili , 90.
Незабитые пенальти: нет - G. , 53.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерял очки в третьем матче подряд 5
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл второй матч подряд 3
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл, дважды пропустив после 90-й минуты 6
Источник: «Бомбардир»
Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Хэнань Чэнду Жунчэн Сорокин Егор Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
stavropolskiy
1778572426
Кого интересуют ставки на спорт, есть отличный сервис прогнозов. В Яндексе найдёте его по фразе «серебряный прогноз». МАТЧ ТВ о них сюжет показывал. Работают с 2013 года. Все прогнозы играют до победы!
Ответить
Главные новости
Отъезд форварда «Зенита», Кисляка ждут в АПЛ, Чалова – в РПЛ, отказ Батракова от Португалии и другие новости
01:11
Примера. «Реал» обыграл «Овьедо» и гарантировал 2-е место
00:34
1
Названа истинная причина отъезда Дурана из «Зенита»
00:18
3
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
Вчера, 23:29
5
Заявка Франции на ЧМ-2026
Вчера, 23:01
5
Дешам заявил, что Шевалье не попал на ЧМ-2026 из-за Сафонова
Вчера, 22:55
7
Сафонов прокомментировал 2-е подряд чемпионство с «ПСЖ»
Вчера, 22:49
1
«Зенит» подал заявку на участие в турнире в Бразилии
Вчера, 22:17
13
Сафонов лишил Шевалье чемпионата мира-2026
Вчера, 21:47
6
Пост Сафонова после нового чемпионства с «ПСЖ»
Вчера, 21:21
2
Все новости
Все новости
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
12 мая
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерял очки в третьем матче подряд
9 мая
5
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл второй матч подряд
5 мая
3
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл, дважды пропустив после 90-й минуты
1 мая
6
Российский игрок забил 2-й гол в чемпионате Китая, его клуб лидирует в лиге
23 апреля
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл четвертый матч подряд
22 апреля
3
Слуцкий предположил, каким игроком мог бы стать
14 апреля
3
Слуцкий ответил, каких игроков не берет в свои команды
13 апреля
2
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого одержал победу в шанхайском дерби
11 апреля
Слуцкий сделает новую операцию по улучшению внешности
4 апреля
5
Слуцкий заявил о политизированности футбола: «Я сам неоднократно оказывался пострадавшей стороной»
30 марта
Слуцкий начал сезон в Китае с победы в матче с восемью голами
7 марта
1
Слуцкий раскрыл сумму, потраченную на улучшение внешности
17 февраля
1
Слуцкий раскрыл самую дорогую покупку за последние полгода
16 февраля
Слуцкий не намерен возвращаться в РПЛ: «Почему я должен об этом мечтать?»
15 февраля
21
Слуцкий раскрыл свой секрет похудения
14 февраля
1
Слуцкий откровенно ответил, сколько у него накоплено денег
13 февраля
6
ФотоРоссийский защитник Сорокин подписал контракт с новым клубом
5 февраля
Назван клуб, в который перейдет российский игрок из Лиги чемпионов
4 февраля
3
ФотоЭкс-форвард ЦСКА отправился играть в Китай
4 февраля
Слуцкий отреагировал на снятие 10 очков с «Шанхай Шэньхуа»
29 января
6
С «Шэньхуа» Слуцкого сняли 10 очков по делу о коррупции и договорных матчах
29 января
18
Слуцкий прояснил свое будущее в «Шанхай Шэньхуа»
16 января
2
Слуцкий номинирован на звание тренера года в Китае
2025.12.01 18:54
Слуцкий сообщил, в каком клубе будет работать в следующем году
2025.11.27 18:46
1
Слуцкий прокомментировал упущенное чемпионство в Китае
2025.11.26 21:59
3
Определилось итоговое место «Шэньхуа» Слуцкого в чемпионате Китая
2025.11.22 12:30
6
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл перед решающим туром чемпионата Китая
2025.10.31 16:55
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 