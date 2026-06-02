Мусаев охарактеризовал первого летнего новичка «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о защитнике «Ростова» Илье Вахании, который с 16 июня станет игроком «быков».

«Вахания давно подтвердил свой уровень. Он выполнял большой объeм работы в «Ростове», был лидером и капитаном команды.

Все, с кем мы говорили, прежде чем сделать трансфер, очень высоко оценивали личностные и профессиональные качества Ильи. Мне Вахания показался достаточно скромным молодым человеком.

Очевидно, что какое-то время у него уйдeт на адаптацию – всe-таки у нас немного другие требования, чем в «Ростове».

Но мы очень хотели этот трансфер и с нетерпением ждeм начала совместной работы», – заявил Мусаев.