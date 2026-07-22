Соболев рассказал, как смог похудеть

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о диете, которая помогла ему увеличить процент мышечной массы в теле.
– Такое ощущение, что вы чуть подсушились, похудели.
– Не скрываю этого. Работаю с нутрициологом, скинул порядка 4 килограммов. Сейчас держу 88 кг. Возможно, хотя не факт, что это продлит мою карьеру – хочется играть на самом высоком уровне как можно дольше и завоевывать трофеи.
- 29-летний Соболев провел в составе «Зенита» 70 матчей, забил 21 гол, сделал 6 ассистов.
- На его счету 15 игр, 6 голов и 3 ассиста за сборную России.
Источник: «РБ Спорт»