Соболев рассказал, как смог похудеть

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о диете, которая помогла ему увеличить процент мышечной массы в теле.

– Такое ощущение, что вы чуть подсушились, похудели.

– Не скрываю этого. Работаю с нутрициологом, скинул порядка 4 килограммов. Сейчас держу 88 кг. Возможно, хотя не факт, что это продлит мою карьеру – хочется играть на самом высоком уровне как можно дольше и завоевывать трофеи.