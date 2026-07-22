Инфантино может сменить ФИФА на ООН

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы президент ФИФА Джанни Инфантино занял пост генерального секретаря ООН.

Португалец Антониу Гутерришу который сейчас занимает эту должность, уйдет в отставку в конце декабря. Чтобы занять пост генсека, Инфантино необходимо получить одобрение 15 членов Совета безопасности, пятеро из которых обладают правом вето, а затем кандидатуру утвердит Генеральная ассамблея.

По словам источника, Трамп считает, что Инфантино «уважаем всеми в мире» и признает, что «у него есть особая способность объединять людей».

Швейцарец сблизился с президентом США во время проведения и организации ЧМ-2026. Он вручал ему премию мира ФИФА в декабре прошлого года.

Пока не ясно, хочет ли Инфантино стать генсеком ООН и насколько Трамп обсуждал с ним этот вопрос. Но глава США чувствует явную возможность на фоне семи кандидатов, которых один из инсайдеров описал как «слабых».

Чемпионат мира-2026 прошел с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Трамп и Инфантино вместе вручали трофей победителю, которым стала сборная Испании.

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