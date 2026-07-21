Король Испании обратился к футболистам сборной после победы на ЧМ-2026

Король Испании Филипп VI выступил с обращением в адрес футболистов национальной сборной.

Испанские игроки после победы на чемпионате мира-2026 посетили дворец Сарсуэла – резиденцию короля и королевы Испании.

«Поздравляю от всего сердца. Это была одиссея, долгий путь, в котором приняли участие 48 команд. Грандиозный триумф.

Вы боролись. Вы вернулись слегка уставшими. Вы сталкивались с критикой. Но что все это по сравнению с радостью от того, что вы привезли домой кубок? Вы показали выдержку, стойкость и смелость вместе с вашей техникой, контролем и доминированием на поле, сочетанием разума и сердца. Запаситесь терпением, не отчаивайтесь и оставайтесь верны своему фирменному стилю. Вы были единым фронтом, поддерживающей и великодушной командой. Вы одержали доблестную победу.

Вы навсегда останетесь обладателями двух звезд, которые ярко сияют, но все вы – звездная и легендарная команда, вошедшая в историю нашего футбола и всего испанского спорта. Возможно, это не что-то особенное или уникальное, но это выдающееся достижение. Помимо других важных титулов, 16 лет спустя Испания снова стала чемпионом мира благодаря вам. Сегодня мы действующие чемпионы мира [среди мужчин и женщин]. Давайте не будем забывать об этом.

Было приятно смотреть на вашу игру в финале и видеть, как вы поднимаете кубок. Я выражаю вам глубочайшую благодарность от имени всей Испании. У вас впереди много празднований, несмотря на усталость, но вы будете наслаждаться ими. Цените каждую улыбку, каждое восклицание и каждую слезинку. Каждый хлопок в ладоши, все поцелуи и объятия, которые вы получите сегодня и после этого. Вы заслужили это», – сказал Филипп VI.