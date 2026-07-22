Быстров раскритиковал игру «Зенита», назвав ее унылой

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров не в восторге от игры петербургской команды.

«Зенит» ранее обыграл «Спартак» в суперкубковом матче.

Сине-бело-голубые сравняли счет в самой концовке встречи, а затем победили в серии пенальти.

«Матч за Суперкубок показал, что «Спартак» может навязать борьбу «Зениту», если он будет продолжать играть в такой унылый футбол, как в последние годы. Но при этом, как бы ни было смешно, они остаются главным претендентом на чемпионство.

Оказывается, можно не показывать красивый футбол, а просто катать мяч по полю, забивать один гол и набирать три очка. Но большие покупки для этого не необходимы», – сказал Быстров.