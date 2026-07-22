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Быстров раскритиковал игру «Зенита», назвав ее унылой

22 июля, 20:00
6

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров не в восторге от игры петербургской команды.

  • «Зенит» ранее обыграл «Спартак» в суперкубковом матче.
  • Сине-бело-голубые сравняли счет в самой концовке встречи, а затем победили в серии пенальти.

«Матч за Суперкубок показал, что «Спартак» может навязать борьбу «Зениту», если он будет продолжать играть в такой унылый футбол, как в последние годы. Но при этом, как бы ни было смешно, они остаются главным претендентом на чемпионство.

Оказывается, можно не показывать красивый футбол, а просто катать мяч по полю, забивать один гол и набирать три очка. Но большие покупки для этого не необходимы», – сказал Быстров.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Быстров Владимир
Комментарии (6)
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Бумбраш
1784740418
Зато кубок,как говорит тов.Орлов,"пусть говно,но полный рот".. гордятся зинари сией победой..визжат,хрипят,гордятся,гомосярят..чушкари одним словом))
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Айболид
1784743599
каратель переживает - мисс гудвин , стала миссис , пока херр помойникофф в выгребной яме от партизан прятался .
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ziborock
1784744792
На играх с Зенитом только судьи весело играют!
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ТяжелаяАртиллерия
1784745219
Короче, я спать, завтра в 5 утра вставать. Как хорошо, что есть разные бумбараши, ziborocки и т д., эти не подведут, нормально под окнами прокукарекают.
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FCSpartakM
1784747814
уровень настолько упал, что такому унылому зениту этого хватает. Там состав все равно дороже и укомплектование, чем у всех. Мюллер сорит бабками каждый год. Уже в это окно успели 20ку потратить.
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