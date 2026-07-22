Экс-зенитовец Коваленко высказался о доминировании иностранцев в клубе

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Коваленко высказался о большом количестве легионеров в клубе.

– Россиянам почти невозможно получить место в старте «Зенита». Глушенков – одно из исключений. Тебя расстраивает эта тенденция?

– Да нет, чего расстраиваться-то? Что там одни иностранцы – если честно, без разницы. Значит, они посильнее будут. Проблем с коммуникацией никогда не было, коллектив был дружный, обстановка в раздевалке – здравая.