Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»

«Галатасарай» предоставил «Локомотиву» определeнное время на ответ по возможности трансфера полузащитника Алексея Батракова.

Турецкий клуб не получил ответа в установленный срок.

Сообщается, что Батраков продолжает оказывать давление на свой клуб. Сторона хавбека может предпринять более радикальные действия, чтобы добиться согласия на переход, поскольку футболист хочет перейти в «Галатасарай».