Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»

«Галатасарай» предоставил «Локомотиву» определeнное время на ответ по возможности трансфера полузащитника Алексея Батракова.
Турецкий клуб не получил ответа в установленный срок.
Сообщается, что Батраков продолжает оказывать давление на свой клуб. Сторона хавбека может предпринять более радикальные действия, чтобы добиться согласия на переход, поскольку футболист хочет перейти в «Галатасарай».
- 21-летний Батраков в этом сезоне в 4 матчах отметился 1 ассистом.
- Всего в 83 играх в составе «Локомотива» на его счету 33 гола и 23 ассиста.
- Срок его контракта с москвичами рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
Источник: страница Эмре Чингилера в соцсети X