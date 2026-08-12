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  • Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»

Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»

12 августа, 10:15
21

«Галатасарай» предоставил «Локомотиву» определeнное время на ответ по возможности трансфера полузащитника Алексея Батракова.

Турецкий клуб не получил ответа в установленный срок.

Сообщается, что Батраков продолжает оказывать давление на свой клуб. Сторона хавбека может предпринять более радикальные действия, чтобы добиться согласия на переход, поскольку футболист хочет перейти в «Галатасарай».

  • 21-летний Батраков в этом сезоне в 4 матчах отметился 1 ассистом.
  • Всего в 83 играх в составе «Локомотива» на его счету 33 гола и 23 ассиста.
  • Срок его контракта с москвичами рассчитан до середины 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

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Источник: страница Эмре Чингилера в соцсети X
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Галатасарай Батраков Алексей
Комментарии (21)
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АЛЕКС 58
1786520325
Капитан как крыса сбежал из клуба,за ним вся стая рванула....жалко паравозов!
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Император 1
1786522083
А смысл его держать, специально же играть не будет, к тому же продажей можно исправить финансовую ситуацию. Определённо нужно продавать.
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kostylesorubo
1786522650
Комментарий скрыт модератором
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acor94
1786524983
Ну раз собрался уходить то пусть в Спартак или Зенит, зачем в мусульманию то?
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шахта Заполярная
1786525234
Что то не ладно в депо, раз рабочие уходят. В таком темпе можно и на запасной путь заехать.
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elvodemov
1786525365
Комментарий скрыт модератором
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boris63
1786527437
Похоже паровоз решили перегнать на запасной путь, не так уж и не прав Баринов оказывается,говоря о проблемах в рукамиводстве клуба.
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Феликс Михайлов
1786528138
Если в этом году Батраков никуда не уйдёт, его цена упадёт до 1 миллиона.
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Хулиганин
1786533520
А прикиньте какое давление на Лёшу оказывает его милфунья. Хоть куда бы сдристнуть. Не Париж, так Стамбул.
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