Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников не согласился с мнением Пола Скоулза.

Ранее экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» заявил, что футбол тяжелее тенниса.

«Пол Скоулз – феноменальный полузащитник «Манчестер Юнайтед», один из величайших. Я просто не понимаю, каким образом он мог провести такие параллели и посчитать, что футбол намного сложнее.

Во-первых, футбол – это командная игра, а теннис – индивидуальный вид спорта. В этом уже большая разница.

Там ты можешь где-то сачкануть, твои остальные десять партнеров по команде могут за тебя выполнить работу. В теннисе такого нет.

Ты предоставлен самому себе. Если не будешь бегать, за тебя никто бегать не будет. Это все разговоры в пользу бедных.

Любой профессиональный спорт очень энергозатратный, и, чтобы добиваться вершин в той или иной дисциплине, нужен титанический труд», – сказал Кафельников.