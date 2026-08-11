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  • Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса

Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса

11 августа, 19:26
2

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников не согласился с мнением Пола Скоулза.

Ранее экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» заявил, что футбол тяжелее тенниса.

«Пол Скоулз – феноменальный полузащитник «Манчестер Юнайтед», один из величайших. Я просто не понимаю, каким образом он мог провести такие параллели и посчитать, что футбол намного сложнее.

Во-первых, футбол – это командная игра, а теннис – индивидуальный вид спорта. В этом уже большая разница.

Там ты можешь где-то сачкануть, твои остальные десять партнеров по команде могут за тебя выполнить работу. В теннисе такого нет.

Ты предоставлен самому себе. Если не будешь бегать, за тебя никто бегать не будет. Это все разговоры в пользу бедных.

Любой профессиональный спорт очень энергозатратный, и, чтобы добиваться вершин в той или иной дисциплине, нужен титанический труд», – сказал Кафельников.

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Источник: ютуб-канал «First&Red»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Скоулз Пол
Комментарии (2)
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Галина Бронемясова
1786467313
скоулз знаменитый гандболист, армандыч марадона покусал, не иначе. виртуозный бросок выполнил рукой в суперкубке в ворота зенита, и ещё, гад, утверждал судье, что всё было честно! но всё равно был удалён)
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Niklas80
1786472292
Здесь Евгений прав.
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