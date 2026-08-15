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  • Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»

Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»

15 августа, 01:11
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что «Манчестер Сити» сейчас выглядит предпочтительнее.

«Если бы я был футболистом сейчас и выступал бы за какую-то другую команду и если бы «МЮ» и «Манчестер Сити» захотели бы меня подписать, то я выбрал бы «Сити» вне зависимости от клубных предпочтений.

По причине того, как управляют этим клубом на протяжении последних пяти-десяти лет и какие футболисты там играют. Хоть и больно так говорить, но если говорить о карьере, то если ты хочешь завершить еe с медалями...» – сказал Скоулз.

  • Пол был в «МЮ» с 1993 по 2013 годы.
  • С командой он 11 раз брал АПЛ.
  • Последний раз «МЮ» выигрывал чемпионат в сезоне-2012/13 – Скоулз был в составе.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Скоулз Пол
Комментарии (2)
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DOOMSDAY
1786765412
Ну понятно, почему он так говорит, учитывая как МЮ играет в последние годы 🤷‍♂️
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ТяжелаяАртиллерия
1786768502
Комментарий скрыт модератором
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