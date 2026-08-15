Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что «Манчестер Сити» сейчас выглядит предпочтительнее.

«Если бы я был футболистом сейчас и выступал бы за какую-то другую команду и если бы «МЮ» и «Манчестер Сити» захотели бы меня подписать, то я выбрал бы «Сити» вне зависимости от клубных предпочтений.

По причине того, как управляют этим клубом на протяжении последних пяти-десяти лет и какие футболисты там играют. Хоть и больно так говорить, но если говорить о карьере, то если ты хочешь завершить еe с медалями...» – сказал Скоулз.