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«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»

10 августа, 21:09

«Ливерпуль» объявил о договоренности по аренде центрального защитника «Барселоны» Рональда Араухо на сезон-2026/27.

Переход 27-летнего уругвайца состоится после получения разрешения на работу и международного трансферного сертификата. В «Ливерпуле» Араухо будет выступать под 33-м номером.

«Я очень, очень счастлив и не могу дождаться, когда приступлю к работе. Я рад оказаться в этом огромном клубе с богатой историей. С нетерпением жду встречи с партнерами по команде, хочу поскорее начать играть – я очень мотивирован и готов двигаться вперед», – сказал Араухо в интервью клубной пресс-службе.

«Думаю, это был идеальный переход для меня на данном этапе карьеры, он был мне необходим. Как только я узнал об интересе со стороны «Ливерпуля», все завертелось очень быстро. Я очень рад этому интересу – трансфер случился в правильное время».

  • Араухо перешел в «Барселону» в 2018 году и поначалу выступал за вторую команду каталонцев. За основу он дебютировал в 2019-м, а начиная с сезона-2020/21 стал твердым игроком стартового состава.
  • Всего защитник провел за «Барсу» 213 матчей, забил 14 мячей и выиграл с клубом три титула Ла Лиги – включая чемпионство в минувшем сезоне. Также на его счету два Кубка Испании и три Суперкубка страны. В начале 2026 года Араухо был назначен капитаном сине-гранатовых.
  • В активе защитника, способного сыграть как в центре обороны, так и на правом фланге, 27 матчей и один гол за сборную Уругвая. До переезда в Европу он выступал на родине за «Рентистас» и «Бостон Ривер».

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Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Трансферы Барселона Ливерпуль Араухо Рональд
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