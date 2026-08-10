«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»

«Ливерпуль» объявил о договоренности по аренде центрального защитника «Барселоны» Рональда Араухо на сезон-2026/27.

Переход 27-летнего уругвайца состоится после получения разрешения на работу и международного трансферного сертификата. В «Ливерпуле» Араухо будет выступать под 33-м номером.

«Я очень, очень счастлив и не могу дождаться, когда приступлю к работе. Я рад оказаться в этом огромном клубе с богатой историей. С нетерпением жду встречи с партнерами по команде, хочу поскорее начать играть – я очень мотивирован и готов двигаться вперед», – сказал Араухо в интервью клубной пресс-службе.

«Думаю, это был идеальный переход для меня на данном этапе карьеры, он был мне необходим. Как только я узнал об интересе со стороны «Ливерпуля», все завертелось очень быстро. Я очень рад этому интересу – трансфер случился в правильное время».