Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ

«Ливерпуль» согласовал аренду Рональда Араухо, защитника «Барселоны». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо, сопроводив новость фирменной фразой «Here we go».

По информации источника, клубы достигли устной договоренности, которую одобрил Деку, спортивный директор каталонского клуба.

Уругваец перейдет в английский клуб на правах аренды и усилит центр обороны «Ливерпуля».