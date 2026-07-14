Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Барселона» готова включить трех игроков в сделку по Альваресу

«Барселона» готова включить трех игроков в сделку по Альваресу

Вчера, 18:33
2

«Барселона» не собирается платить за нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса более 100 миллионов евро.

Каталонский клуб готов улучшить условия сделки только за счет бонусов или включения в нее своих игроков.

«Барса» может отдать «Атлетико» Марка Касадо, Феррана Торреса или Рональда Араухо, но при условии, что сами футболисты дадут согласие на трансфер.

  • Transfermarkt оценивает стоимость Альвареса в 100 миллионов евро.
  • 26-летний форвард в сезоне-2025/26 провел за «Атлетико» 49 матчей, забил 20 голов, сделал 9 ассистов.
  • Срок контракта игрока с мадридцами рассчитан до середины 2030 года.
  • За сборную Аргентины на текущем ЧМ-2026 Альварес провел 6 матчей, забил 1 гол.

Еще по теме:
Футболист «Барселоны» рискует пропустить до четырех месяцев
Президент «Барселоны» рассказал о ситуации с трансфером нападающего сборной Аргентины
Президент «Барселоны» высказался о трансферах Адейеми, Рафиньи и Феррана
Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Атлетико Торрес Ферран Араухо Рональд Альварес Хулиан Касадо Марк
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1784044575
Откуда такой спрос на этого бестолкового карлика
Ответить
Play
1784052512
Через пару лет Касадо будут обратно выкупать миллионов за 150. А Альвареса обратно отдадут за 10.
Ответить
Главные новости
Губерниев разнес Францию после вылета с ЧМ: «Просто мертвые, стыд и срам»
05:11
6
Макрон высказался после поражения Франции от Испании в полуфинале ЧМ
05:00
Де ла Фуэнте оценил выход сборной Испании в финал ЧМ-2026
04:52
Реакция Мбаппе на вылет сборной Франции с ЧМ-2026
04:39
2
Дешам прокомментировал поражение Франции от Испании в полуфинале ЧМ
04:30
ФотоХамский поступок Мбаппе в матче с Испанией
00:15
15
⚡️ ЧМ-2026. Испания легко победила Францию (2:0) и вышла в финал
Вчера, 23:59
53
Селюк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 21:47
11
Видео«Спартак» презентовал форму на сезон-2026/27
Вчера, 21:03
6
Глава «Локо» ответил, сделал ли «ПСЖ» предложение по Батракову
Вчера, 20:28
2
Все новости
Все новости
⚡️ ЧМ-2026. Испания легко победила Францию (2:0) и вышла в финал
Вчера, 23:59
52
Тренер «Родины» сравнил «Спартак» с «Реалом»
Вчера, 21:59
ФотоНовичок «Спартака» Парада объяснил, почему взял 33-й номер
Вчера, 20:45
Хабиб заявил о большом конфликте в «Реале»: «Не знаю, справится ли с этим Моуринью»
Вчера, 19:19
5
«Барселона» готова включить трех игроков в сделку по Альваресу
Вчера, 18:33
2
Футболист «Барселоны» рискует пропустить до четырех месяцев
Вчера, 17:17
Фото⚡️ «Спартак» объявил о первом летнем трансфере
Вчера, 17:09
22
Чемпионат мира 2026, 14 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
Вчера, 15:38
Президент «Барселоны» рассказал о ситуации с трансфером нападающего сборной Аргентины
Вчера, 09:49
Парада стал игроком «Спартака»
Вчера, 08:17
32
Гвардиола и еще несколько тренеров – в шорт-листе сборной Италии
13 июля
Саусь сравнил Карседо и Талалаева
13 июля
3
Детали трансфера Парады в «Спартак»
13 июля
7
Президент «Барселоны» высказался о трансферах Адейеми, Рафиньи и Феррана
13 июля
Парада приехал на медосмотр перед трансфером в «Спартак»
13 июля
6
«Арсенал» повысил шансы подписать форварда сборной Аргентины
12 июля
2
Стала известна сумма возможного трансфера Феррана из «Барселоны» в «ПСЖ»
12 июля
Установлен рекорд ЧМ по голам представителей одного клуба
12 июля
ЧМ-2026. Англия победила Норвегию (2:1) и вышла в полуфинал благодаря дублю Беллингема
12 июля
5
Джикия ответил, пожмет ли руку Абаскалю
11 июля
7
34-летний Куртуа прояснил свое будущее в сборной Бельгии после вылета с ЧМ-2026
11 июля
Фото«Атлетико» объявил о 40-миллионном трансфере
11 июля
Губерниев оскорбил футболиста «Реала»: «Неудачник и тряпка!»
11 июля
11
«ПСЖ» близок к трансферу игрока «Барселоны»
11 июля
4
«Спартак» заплатит 6 миллионов за испанского футболиста
11 июля
10
Только один вратарь провел больше матчей на ЧМ, чем Куртуа
11 июля
Россиянам придется платить, чтобы увидеть матч ЧМ-2026 Франция – Испания
11 июля
18
Известна первая полуфинальная пара ЧМ-2026
11 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+