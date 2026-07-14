«Барселона» готова включить трех игроков в сделку по Альваресу

«Барселона» не собирается платить за нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса более 100 миллионов евро.
Каталонский клуб готов улучшить условия сделки только за счет бонусов или включения в нее своих игроков.
«Барса» может отдать «Атлетико» Марка Касадо, Феррана Торреса или Рональда Араухо, но при условии, что сами футболисты дадут согласие на трансфер.
- Transfermarkt оценивает стоимость Альвареса в 100 миллионов евро.
- 26-летний форвард в сезоне-2025/26 провел за «Атлетико» 49 матчей, забил 20 голов, сделал 9 ассистов.
- Срок контракта игрока с мадридцами рассчитан до середины 2030 года.
- За сборную Аргентины на текущем ЧМ-2026 Альварес провел 6 матчей, забил 1 гол.
Источник: Mundo Deportivo