«Барселона» готова включить трех игроков в сделку по Альваресу

«Барселона» не собирается платить за нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса более 100 миллионов евро.

Каталонский клуб готов улучшить условия сделки только за счет бонусов или включения в нее своих игроков.

«Барса» может отдать «Атлетико» Марка Касадо, Феррана Торреса или Рональда Араухо, но при условии, что сами футболисты дадут согласие на трансфер.