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Новая информация о ситуации с контрактом Глушенкова

Вчера, 13:37
7

Сторона нападающего «Зенита» Максима Глушенкова запрашивает у клуба зарплату в размере 3 миллионов евро в год при подписании нового контракта.

Форвард также хочет получать гарантированные бонусы.

«Зенит» предлагает зарплату в 2,5 миллиона евро, что примерно на том же уровне, что и предложение вингеру Андрею Мостовому.

Пока что речи о 4 миллионах евро в год для Глушенкова не идет.

«Это нереализуемая история в целом. С подобным окладом он только может пойти на выход. Но только никто его с запрашиваемой личкой не возьмет. «Зенит» аналогично не готов пока что идти на 3 🍋, но все может измениться. Одно из условий – результативность Макса», – написал источник.

  • 27-летний Глушенков в этом сезоне в 3 матчах за «Зенит» забил 3 гола, сделал 1 ассист.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей Глушенков Максим
Комментарии (7)
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Бумбраш
1785928403
Если ЗП ещё повысят,то шары у пучеглазика вообще из орбит вылезут)))
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Император 1
1785929584
А за какие заслуги у Моста такая зарплата.
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рылы
1785931501
какой хряк тут визжал с пеной у рта, доказывая, что у него зарплата 5? вылезай! 😄
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