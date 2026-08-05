Новая информация о ситуации с контрактом Глушенкова

Сторона нападающего «Зенита» Максима Глушенкова запрашивает у клуба зарплату в размере 3 миллионов евро в год при подписании нового контракта.

Форвард также хочет получать гарантированные бонусы.

«Зенит» предлагает зарплату в 2,5 миллиона евро, что примерно на том же уровне, что и предложение вингеру Андрею Мостовому.

Пока что речи о 4 миллионах евро в год для Глушенкова не идет.

«Это нереализуемая история в целом. С подобным окладом он только может пойти на выход. Но только никто его с запрашиваемой личкой не возьмет. «Зенит» аналогично не готов пока что идти на 3 🍋, но все может измениться. Одно из условий – результативность Макса», – написал источник.