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  • Мостовой – о тренере ЦСКА: «Нефутбольный человек, я всегда смотрю «Википедию»

Мостовой – о тренере ЦСКА: «Нефутбольный человек, я всегда смотрю «Википедию»

Вчера, 13:46
8

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере ЦСКА Дмитрии Игдисамове.

«Игдисамова не знаю. Почему нефутбольный человек, потому что я всегда смотрю «Википедию» – играл или не играл. Если не играл, ну, как он будет [футбольным]?

Другое дело, что я просто изначально не понял ЦСКА. Понимаешь? Такой клуб с традициями, с огромными традициями в нашей стране и так далее, далее. И в Европе даже команда, кстати, выигрывала как-то. И приглашать паренька, который… Не знаю», – сказал Мостовой.

  • ЦСКА утвердил 40-летнего Игдисамова на посту главного тренера 1 июня. Контракт с ним заключен на два года с опцией продления на два сезона.
  • С 4 мая он был назначен исполняющим обязанности главного тренера красно-синих после увольнения швейцарца Фабио Челестини.
  • В системе ЦСКА Игдисамов работает с 2019 года, в марте 2026-го он вошел в тренерский штаб главной команды.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игдисамов Дмитрий Мостовой Александр
Комментарии (8)
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Бумбраш
1785930050
В Википедии написано,что мостовой не тренерский человек
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1785932801
Приходит Мостовой в больницу, говорит - геморрой замучил, спасу нет. Врач отвечает - надо оперировать, ложитесь на стол. Мостовой - доктор, но я читал на википедии, что у вас никогда не было геморроя. Как вы можете оперировать геморрой, если сами никогда геморроем не страдали. Вы же не геморройный человек.
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Skull_Boy
1785934889
Одним словом - Д0ЛБ@Е_6
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Просто-333
1785934916
У не тренерского шута очередное обострение
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АК 68
1785936586
Смотрел коммент FM с участием Мостового -это и так всем известно, что он редкостный нарцисс, но здесь и Бубнов его нахваливает и он сам себя превозносит, восхищается собой , со стороны это смотрится очень глупо и некрасиво.
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Бывалый1488
1785937360
Мостовой как бабка
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Cleaner
1785937622
Мостовой - ФУТБОЛЬНОЕ трепло...(
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