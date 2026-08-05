Мостовой – о тренере ЦСКА: «Нефутбольный человек, я всегда смотрю «Википедию»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере ЦСКА Дмитрии Игдисамове.
«Игдисамова не знаю. Почему нефутбольный человек, потому что я всегда смотрю «Википедию» – играл или не играл. Если не играл, ну, как он будет [футбольным]?
Другое дело, что я просто изначально не понял ЦСКА. Понимаешь? Такой клуб с традициями, с огромными традициями в нашей стране и так далее, далее. И в Европе даже команда, кстати, выигрывала как-то. И приглашать паренька, который… Не знаю», – сказал Мостовой.
- ЦСКА утвердил 40-летнего Игдисамова на посту главного тренера 1 июня. Контракт с ним заключен на два года с опцией продления на два сезона.
- С 4 мая он был назначен исполняющим обязанности главного тренера красно-синих после увольнения швейцарца Фабио Челестини.
- В системе ЦСКА Игдисамов работает с 2019 года, в марте 2026-го он вошел в тренерский штаб главной команды.
Источник: «Чемпионат»