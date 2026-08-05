Два клуба Лиги 1 включили в шорт-листы российского игрока

«Ле Ман» и «Труа» заинтересовались полузащитником Далером Кузяевым.
Оба клуба внесли игрока в шорт-лист как бюджетный вариант с опытом борьбы за выживание в топ-чемпионате. Если на позицию Кузяева не появятся другие футболисты, ему поступит предложение.
Хавбек покинул «Рубин» по окончании прошлого сезона. Кузяев хочет вернуться в Европу – его услуги предлагали ряду европейских клубов из топ-5.
- 33-летний полузащитник в прошлом сезоне провел в российском клубе 19 матчей.
- В 2023–2025 годах Кузяев выступал за «Гавр».
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»