Два клуба Лиги 1 включили в шорт-листы российского игрока

«Ле Ман» и «Труа» заинтересовались полузащитником Далером Кузяевым.

Оба клуба внесли игрока в шорт-лист как бюджетный вариант с опытом борьбы за выживание в топ-чемпионате. Если на позицию Кузяева не появятся другие футболисты, ему поступит предложение.

Хавбек покинул «Рубин» по окончании прошлого сезона. Кузяев хочет вернуться в Европу – его услуги предлагали ряду европейских клубов из топ-5.