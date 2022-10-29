- 29 октября 2022
- 19:54 Лига 1. «ПСЖ» добился волевой победы над «Труа» (4:3). Месси, Неймар и Мбаппе забили
- 10 сентября 2022
- 00:33 Лига 1. «Ланс» вышел на первое место
- 31 августа 2022
- 21:55 Лига 1. «Монако» дома проиграл «Труа» (2:4), Головин провел 2-й тайм 1
- 9 июля 2022
- 08:32 Фото Экс-защитник «Сочи» Рами продлил контракт с «Труа»
- 8 мая 2022
- 23:39 Лига 1. «ПСЖ» дома не смог обыграть «Труа». Клуб вел со счетом 2:0 1
- 7 мая 2022
- 14:14 Месси может пропустить матч с «Труа» из-за повреждения
- 10 апреля 2022
- 17:53 Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» обыграть «Труа». Это 1-е результативное действие россиянина в 2022 году 3
- 15:25 Головин – в основе «Монако» на матч с «Труа»
- 9 апреля 2022
- 14:47 Агент Головина: «Саша спокойно готовится к матчу с «Труа», его ничего не беспокоит»
- 27 февраля 2022
- 21:11 Лига 1. «Марсель» упустил победу над «Труа», но поднялся на второе место
- 29 января 2022
- 16:34 Переход Камано в «Труа» сорвался. Игрок «Локо» не прошел медосмотр (Фабрис Хокинс) 2
- 10:40 «Труа» сможет выкупить Камано у «Локомотива» за 5 миллионов 1
- 28 января 2022
- 18:21 Камано может перейти из «Локомотива» в «Труа» 3
- 22 января 2022
- 10:28 Зе Луиш интересен «Труа» и «Сент-Этьену»
- 23 сентября 2021
- 00:15 Лига 1. Дубль Хакими принес «ПСЖ» гостевую победу над «Метцем», «Лион» обыграл «Труа» и другие результаты
- 29 августа 2021
- 16:13 Лига 1. «Монако» без Головина добился первой победы в сезоне, обыграв выходца из Лиги 2 «Труа» 4
- 7 августа 2021
- 23:58 Лига 1. «ПСЖ» добился волевой победы над новичком «Труа», «Лион» и «Брест» обменялись голами
- 17 июля 2021
- 09:21 Фото «Труа» подписал форварда молодeжной сборной Украины Кухаревича 2
- 8 мая 2021
- 23:09 «Труа» вернулся в Лигу 1. Клуб входит в холдинг «Манчестер Сити»
- 3 сентября 2020
- 16:47 Владельцы «Сити» купили французский «Труа». Это десятый клуб холдинга 5