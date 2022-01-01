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Главная
Лига 1 2025/2026
Команды
Труа
Состав
€ 42 млн
Труа - состав команды
Труа
Лига 1 2025/2026
Стадион:
Стад де Л'Аубе
Сайт:
http://www.estac.fr
Тренер:
Патрик Киснорбо
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
33
Бич Патрик
Вра
23
€ 1 млн
40
Конате Хиллель
Вра
31
€ 0.4 млн
4
Диас Мишель
Защ
23
€ 6 млн
14
Бура Исмаэль
Защ
26
€ 4 млн
23
Hugo Gambor
Защ
-
2
Мароннье Лукас
Защ
26
-
44
Yvann Titi
Защ
-
6
Adrien Monfray
Защ
-
5
Paolo Gozzi Iweru
Защ
-
8
Диоп Мухамед
Пол
25
€ 4 млн
29
Карим Дерман
Пол
22
€ 2.5 млн
11
Гомис Айрон
Пол
26
€ 1.2 млн
10
М'Чангама Юссуф
Пол
36
€ 0.175 млн
7
Шавалерен Хавьер
Пол
35
€ 0.1 млн
22
Hugo Picard
Пол
-
26
Alexandre Philiponeau
Пол
-
17
Милль Антуан
Пол
29
-
11
Детурбе Матис
Нап
19
€ 15 млн
9
ле Дуарон Жереми
Нап
28
€ 3 млн
23
Нкада Тимоти
Нап
27
€ 2 млн
7
Диавара Кандет
Нап
26
€ 1.2 млн
12
Одеде Элайджа
Нап
19
€ 0.6 млн
9
Эль-Идрисси Мунаим
Нап
27
€ 0.5 млн
9
Рипар Рено
Нап
33
€ 0.35 млн
10
Merwan Ifnaoui
Нап
-
1
Zacharie Boucher
Нап
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 8, нападающих: 9
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