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Франция. Лига 2
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Труа
Матис Детурбе
Матис Детурбе
Труа
29 апреля 2007 (19)
#11 | Нападающий
178 см
Франция
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«Манчестер Сити» выкупил французского вингера за 25 миллионов
21:48
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