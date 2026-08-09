Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев ответил на вопрос о возвращении футболиста в Россию.
– Вы говорили, что возвращение Головина в Россию возможно.
– Когда-нибудь да.
– А этим летом?
– Сейчас Александр готовится к сезону. Недавно была игра с «Хетафе», где он вышел с капитанской повязкой. В воскресенье игра с «Ливерпулем» и сбор в Англии. Так что все по плану. К Саше всегда есть интерес.
– Не исключаете, что может оказаться в другой команде до конца трансферного окна?
– На сегодняшний день Саша спокойно готовится к сезону и набирает форму.
– Присылал ли «Зенит» официальные бумаги?
– Без комментариев.
– Они ищут такого игрока в центр поля: атакующего, креативного.
– Я же не сотрудник «Зенита».
– На ваш взгляд, Головин подошел бы «Зениту»?
– Головин подошел бы любой команде.
- Головин в «Монако» с 2018 года.
- В прошлом сезоне он забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 35 матчах.
- Рыночная цена 30-летнего россиянина оценивается в 18 миллионов евро.