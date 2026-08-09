Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев ответил на вопрос о возвращении футболиста в Россию.

– Вы говорили, что возвращение Головина в Россию возможно.

– Когда-нибудь да.

– А этим летом?

– Сейчас Александр готовится к сезону. Недавно была игра с «Хетафе», где он вышел с капитанской повязкой. В воскресенье игра с «Ливерпулем» и сбор в Англии. Так что все по плану. К Саше всегда есть интерес.

– Не исключаете, что может оказаться в другой команде до конца трансферного окна?

– На сегодняшний день Саша спокойно готовится к сезону и набирает форму.

– Присылал ли «Зенит» официальные бумаги?

– Без комментариев.

– Они ищут такого игрока в центр поля: атакующего, креативного.

– Я же не сотрудник «Зенита».

– На ваш взгляд, Головин подошел бы «Зениту»?

– Головин подошел бы любой команде.