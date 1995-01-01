- 3 марта
- 20:32 Головин рассказал об откровенном разговоре с тренером «Монако»: «Это был поворотный момент»
- 17:49 Капелло ответил, смог ли Головин реализовать свой потенциал
- 15:54 Слуцкий назвал идеальный топ-клуб для Головина 1
- 28 февраля
- 16:14 Агент Головина рассказал о реакции игрока на продление контракта с «Монако»
- 27 февраля
- 23:28 Головин прокомментировал продление контракта с «Монако» 1
- 22:23 Фото «Монако» объявил о продлении контракта с Головиным 1
- 18:40 Функционер из России покинул «Монако»
- 17:18 Кавазашвили: «Головина три года учили играть в футбол в «Монако». Футболисты в России слабые!» 2
- 14:56 Семин оценил решение Головина продлить контракт с «Монако» 1
- 14:52 Чепчугов: «Ребятам из ЦСКА до уровня Головина, как до Луны пешком!»
- 13:40 Головин продлил контракт с «Монако» на три года («Чемпионат») 2
- 26 февраля
- 20:57 Лига 1. «Монако» дома крупно проиграло «Ницце», Головин отыграл один тайм 2
- 20:34 Рианчо назвал российского футболиста, который был бы основным в сборной Испании 1
- 19:00 Головин не попал в старт «Монако» впервые за девять матчей 1
- 25 февраля
- 13:25 «Входит в топ-10 лучших легионеров Лиги 1». Заместитель главреда L'Equipe – о Головине
- 00:43 Канчельскис объяснил, почему Головину нет смысла покидать «Монако» 1
- 24 февраля
- 17:44 Агент рассказал о реакции Головина на вылет «Монако» из Лиги Европы
- 11:00 «Спасибо России за Головина»: фанаты «Монако» сходят с ума от футболиста из Калтана и ждут его продажи 11
- 10:53 Быстров назвал главную проблему Головина 2
- 23 февраля
- 23:26 Лига Европы. «Монако» Головина вылетел от «Байера», проиграв в серии пенальти 1
- 19:41 Головин выйдет в старте «Монако» на ответный матч с «Байером» в 1/16 финала Лиги Европы
- 22 февраля
- 09:40 Рианчо: «Барселона» подошла бы Головину»
- 21 февраля
- 14:21 Текст Головин разрывает Францию. Возможно, следующий шаг – трансфер в клуб помощнее 27
- 09:59 «В Монако есть солнце». Мостовой объяснил, почему Головину не стоит уходить в «Боруссию» 5