Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
7
2
5
10
4
3
1
0
6
2
4
10
4
3
1
0
8
5
3
10
4
2
2
0
6
2
4
8
4
2
2
0
6
2
4
8
4
2
1
1
9
8
1
7
4
1
2
1
6
6
0
5
4
1
2
1
6
6
0
5
4
1
2
1
4
4
0
5
4
1
1
2
8
7
1
4
4
1
1
2
4
5
-1
4
4
1
1
2
4
9
-5
4
4
1
0
3
6
6
0
3
4
0
3
1
7
8
-1
3
4
1
0
3
5
11
-6
3
4
0
2
2
2
4
-2
2
4
0
2
2
4
7
-3
2
4
0
2
2
1
5
-4
2
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
4
2
7
2
1
1
0
3
0
3
4
2
1
1
0
4
2
2
4
2
1
1
0
4
2
2
4
2
1
1
0
3
2
1
4
2
1
0
1
6
3
3
3
2
1
0
1
5
3
2
3
1
1
0
0
2
0
2
3
2
1
0
1
2
3
-1
3
2
0
2
0
4
4
0
2
2
0
2
0
1
1
0
2
2
0
1
1
3
4
-1
1
2
0
1
1
2
3
-1
1
3
0
1
2
1
3
-2
1
2
0
1
1
2
6
-4
1
1
0
0
1
1
2
-1
0
2
0
0
2
1
4
-3
0
2
0
0
2
0
3
-3
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
2
2
7
2
2
0
0
3
0
3
6
3
1
2
0
5
4
1
5
2
1
1
0
3
1
2
4
2
1
1
0
2
0
2
4
2
1
1
0
4
3
1
4
2
1
1
0
3
2
1
4
2
1
1
0
1
0
1
4
1
1
0
0
2
1
1
3
2
1
0
1
6
6
0
3
2
1
0
1
2
3
-1
3
2
0
2
0
4
4
0
2
1
0
1
0
1
1
0
1
2
0
1
1
3
4
-1
1
2
0
1
1
3
4
-1
1
2
0
0
2
0
3
-3
0
2
0
0
2
0
4
-4
0
2
0
0
2
3
8
-5
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире