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- 20:57 Лига 1. «Монако» дома крупно проиграло «Ницце», Головин отыграл один тайм 2
- 19:00 Головин не попал в старт «Монако» впервые за девять матчей 1
- 24 февраля
- 15:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. «Лацио», «Вильярреал» и «Шериф» узнали соперников
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- 13 февраля
- 12:00 «Агента после срыва сменил». Олусегун рассказал о сорвавшемся трансфере из «Краснодара» во французский клуб
- 6 февраля
- 00:46 Лига 1. Ассист Алексиса Санчеса и гол Малиновского не спасли «Марсель» от домашнего поражения
- 29 января
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- 20 января
- 17:49 «Бавария» рассматривала Шмейхеля на замену травмированному Нойеру
- 16 января
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- 21:56 Фото «Хоффенхайм» арендовал нападающего сборной Дании 1
- 29 декабря 2022
- 21:29 Рэмзи до сих пор не вернулся в «Ниццу». Для него ЧМ-2022 закончился месяц назад
- 12 ноября 2022
- 08:37 Фото Бензема привез «Золотой мяч» на матч «Лиона»
- 4 ноября 2022
- 01:35 Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций
- 28 октября 2022
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- 00:55 Стали известны 8 из 24 участников плей-офф Лиги конференций
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- 23:58 Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ниццу», Месси и Мбаппе забили
- 29 сентября 2022
- 22:22 Трансляция Где смотреть «ПСЖ» – «Ницца»: во сколько прямая трансляция матча, Лига 1 1 октября
- 23 сентября 2022
- 15:35 Почеттино ответил на предложение «Ниццы» 2
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- 00:32 Пять клубов поборются за Суареса после ЧМ-2022