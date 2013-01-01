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    Ницца - результаты

    Город Ницца
    Дивизион Франция-Лига 1
    Сайт http://www.ogcnice.com
    Стадион Альянс Ривьера
    Тренер Люсьен Фавр
    Турниры:
    Франция. Лига 1 (2022/2023)
    26 тур
    		3 марта, пятница 23:00 Ницца 1:1 Осер
    25 тур
    		26 февраля, воскресенье 19:05 Монако 0:3 Ницца
    24 тур
    		18 февраля, суббота 19:00 Ницца 0:0 Реймс
    23 тур
    		10 февраля, пятница 23:00 Ницца 3:0 Аяччо
    22 тур
    		5 февраля, воскресенье 22:45 Марсель 1:3 Ницца
    21 тур
    		1 февраля, среда 23:00 Ланс 0:1 Ницца
    20 тур
    		29 января, воскресенье 15:00 Ницца 1:0 Лилль
    19 тур
    		15 января, воскресенье 17:00 Реймс 0:0 Ницца
    18 тур
    		11 января, среда 23:00 Ницца 6:1 Монпелье
    17 тур
    		2 января, понедельник 23:00 Ренн 2:1 Ницца
    16 тур
    		29 декабря, четверг 23:00 Ницца 0:0 Ланс
    15 тур
    		11 ноября, пятница 23:00 Лион 1:1 Ницца
    14 тур
    		6 ноября, воскресенье 17:00 Ницца 1:0 Брест
    13 тур
    		30 октября, воскресенье 19:05 Лорьян 1:2 Ницца
    12 тур
    		23 октября, воскресенье 18:05 Ницца 1:1 Нант
    11 тур
    		16 октября, воскресенье 16:00 Осер 1:1 Ницца
    10 тур
    		9 октября, воскресенье 16:00 Ницца 3:2 Труа
    9 тур
    		1 октября, суббота 22:00 ПСЖ 2:1 Ницца
    8 тур
    		18 сентября, воскресенье 16:00 Ницца 0:1 Анжер
    7 тур
    		11 сентября, воскресенье 16:00 Аяччо 0:1 Ницца
    6 тур
    		4 сентября, воскресенье 21:45 Ницца 0:1 Монако
    5 тур
    		31 августа, среда 22:00 Лилль 1:2 Ницца
    4 тур
    		28 августа, воскресенье 16:00 Ницца 0:3 Марсель
    3 тур
    		21 августа, воскресенье 16:00 Клермон 1:0 Ницца
    2 тур
    		14 августа, воскресенье 18:05 Ницца 1:1 Страсбур
    1 тур
    		7 августа, воскресенье 14:00 Тулуза 1:1 Ницца
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