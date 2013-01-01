Турниры:
Франция. Лига 1 (2022/2023)
|26 тур
|3 марта, пятница
|23:00
|Ницца
|1:1
|Осер
|25 тур
|26 февраля, воскресенье
|19:05
|Монако
|0:3
|Ницца
|24 тур
|18 февраля, суббота
|19:00
|Ницца
|0:0
|Реймс
|23 тур
|10 февраля, пятница
|23:00
|Ницца
|3:0
|Аяччо
|22 тур
|5 февраля, воскресенье
|22:45
|Марсель
|1:3
|Ницца
|21 тур
|1 февраля, среда
|23:00
|Ланс
|0:1
|Ницца
|20 тур
|29 января, воскресенье
|15:00
|Ницца
|1:0
|Лилль
|19 тур
|15 января, воскресенье
|17:00
|Реймс
|0:0
|Ницца
|18 тур
|11 января, среда
|23:00
|Ницца
|6:1
|Монпелье
|17 тур
|2 января, понедельник
|23:00
|Ренн
|2:1
|Ницца
|16 тур
|29 декабря, четверг
|23:00
|Ницца
|0:0
|Ланс
|15 тур
|11 ноября, пятница
|23:00
|Лион
|1:1
|Ницца
|14 тур
|6 ноября, воскресенье
|17:00
|Ницца
|1:0
|Брест
|13 тур
|30 октября, воскресенье
|19:05
|Лорьян
|1:2
|Ницца
|12 тур
|23 октября, воскресенье
|18:05
|Ницца
|1:1
|Нант
|11 тур
|16 октября, воскресенье
|16:00
|Осер
|1:1
|Ницца
|10 тур
|9 октября, воскресенье
|16:00
|Ницца
|3:2
|Труа
|9 тур
|1 октября, суббота
|22:00
|ПСЖ
|2:1
|Ницца
|8 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:00
|Ницца
|0:1
|Анжер
|7 тур
|11 сентября, воскресенье
|16:00
|Аяччо
|0:1
|Ницца
|6 тур
|4 сентября, воскресенье
|21:45
|Ницца
|0:1
|Монако
|5 тур
|31 августа, среда
|22:00
|Лилль
|1:2
|Ницца
|4 тур
|28 августа, воскресенье
|16:00
|Ницца
|0:3
|Марсель
|3 тур
|21 августа, воскресенье
|16:00
|Клермон
|1:0
|Ницца
|2 тур
|14 августа, воскресенье
|18:05
|Ницца
|1:1
|Страсбур
|1 тур
|7 августа, воскресенье
|14:00
|Тулуза
|1:1
|Ницца