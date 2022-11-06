- 28 января
- 12:12 «Марсель» продал форварда Дьенга за 8 миллионов
- 27 января
- 17:09 «Локомотив» договорился с «Лионом» по Изидору. Сам игрок хочет в другой клуб 1
- 26 января
- 11:11 Форвард «Локомотива» Изидор интересен пяти клубам из Франции и Германии 1
- 25 января
- 14:54 «Локомотив» не отпустил Изидора в клуб чемпионата Франции
- 21 января
- 21:22 «Шальке» претендует на Изидора помимо «Лорьяна»
- 16:41 Изидор может уйти из «Локомотива» 5
- 6 ноября 2022
- 17:00 Лига 1. Гол и ассист Неймара принесли «ПСЖ» победу над «Лорьяном»
- 11:20 Где смотреть «Лорьян» – «ПСЖ»: во сколько прямая трансляция матча, Лига 1 6 ноября
- 15 октября 2022
- 21:01 Лига 1. «Лорьян» благодаря ничьей с «Реймсом» догнал «ПСЖ»
- 18 июля 2022
- 21:36 Фото «Рубин» продал Тальби французскому клубу за 1,5 миллиона 3
- 3 апреля 2022
- 23:40 Лига 1. Два гола и три ассиста Мбаппе помогли «ПСЖ» разгромить «Лорьян». У Неймара дубль, у Месси один гол 1
- 13 февраля 2022
- 16:51 Лига 1. «Монако» с Головиным сыграл дома вничью с 17-й командой турнира «Лорьяном» 3
- 14:52 Головин – в запасе «Монако» на игру с «Лорьяном»
- 12 февраля 2022
- 22:37 Головин восстановился после болезни и попал в заявку на игру с «Лорьяном» 1
- 23 декабря 2021
- 01:11 Лига 1. «ПСЖ» после удаления Рамоса спас ничью в игре с «Лорьяном», «Монако» без Головина победил «Ренн» и другие результаты 1
- 25 сентября 2021
- 23:59 Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Монпелье» без Месси, одержав 8 победу в 8 матчах чемпионата 1
- 23 сентября 2021
- 00:15 Лига 1. Дубль Хакими принес «ПСЖ» гостевую победу над «Метцем», «Лион» обыграл «Труа» и другие результаты
- 11 сентября 2021
- 00:11 Лига 1. Действующий чемпион «Лилль» уступил «Лорьяну» 1
- 14 августа 2021
- 08:32 Головин травмировался в матче с «Лорьяном» 7
- 00:12 Лига 1. «Монако» уступил «Лорьяну», Головин вышел на 57-й минуте