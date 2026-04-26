26.04.2026, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 31 тур
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Лорьян
Лорьян
3-2-2-1-2
38
Мвого
43
Куасси
4
Файе
32
Аджей
18
Мейте
19
Абержель
8
Кадиу
17
Макенго
77
Кацерис
9
Дьенг
7
Пажи
3-2-1-3-1
39
Пендерс
24
Хегсберг
6
Мванга
6
Дукуре
8
Ойеделе
83
Луиш
29
Эль-Мурабе
80
Яссин
7
Амо-Амейав
11
Нанаси
10
Энкисо
19
Абержель
62
Авом
62
Авом
19
Абержель
7
Пажи
29
Карим
29
Карим
7
Пажи
9
Дьенг
15
Айегун
15
Айегун
9
Дьенг
17
Макенго
99
Сумано
99
Сумано
17
Макенго
77
Кацерис
2
Силва
2
Силва
77
Кацерис
6
Дукуре
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
6
Дукуре
29
Эль-Мурабе
42
Уаттара
42
Уаттара
29
Эль-Мурабе
10
Энкисо
20
Годо
20
Годо
10
Энкисо
6
Мванга
22
Морейра
22
Морейра
6
Мванга
80
Яссин
22
Эмега
22
Эмега
80
Яссин
Остались в запасе
Лорьян
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
97
Stevan Siba
ЦЗ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
28
Tyrese Noubissie
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
97
Stevan Siba
ЦЗ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
28
Tyrese Noubissie
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Лорьян
Точно не сыграют
Страсбур
Точно не сыграют
Статистика матча Лорьян - Страсбур
1
3
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
7
Нарушения
9
16
Офсайды
2
1
Количество передач
333
529
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
0
6
xG (ожидаемые голы)
2.28
1.34
xGP (предотвращенные голы)
0.18
0.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Лорьян» против «Страсбура», 31 тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лорьян» – «Страсбур»
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Источник: «Бомбардир»