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  • «Лорьян» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Лорьян» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 14:50
Лорьян
26.04.2026, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 3
Завершен
Страсбур
26' Н. Кадиу 54' П. Пажи (П)
62' С. Нанаси 90+2' Н. Аджей (АГ) 90+9' Э. Омобамиделе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
43
Арсен Куасси
ЛЗ
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
4
Абдулайе Файе
ЦЗ
77
Панос Кацерис
ЛВ
18
Бамо Мейте
ОП
19
Лоран Абержель
(К) ОП
8
Ноа Кадиу
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
7
Пабло Пажи
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Страсбур
39
Майк Пендерс
ВР
6
Исмаэль Дукуре
(К) ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
8
Макси Ойеделе
ОП
83
Рафаэль Луиш
ОП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
80
Жессим Яссин
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Лорьян
21
Бингуру Камара
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
97
Stevan Siba
ЦЗ
62
Артур Авом
ЦП
29
Дерман Карим
АП
15
Тосин Айегун
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
22
Диегу Морейра
ЛВ
28
Tyrese Noubissie
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
3-2-2-1-2
38
Мвого
43
Куасси
4
Файе
32
Аджей
18
Мейте
19
Абержель
8
Кадиу
17
Макенго
77
Кацерис
9
Дьенг
7
Пажи
3-2-1-3-1
39
Пендерс
24
Хегсберг
6
Мванга
6
Дукуре
8
Ойеделе
83
Луиш
29
Эль-Мурабе
80
Яссин
7
Амо-Амейав
11
Нанаси
10
Энкисо
19
Абержель
62
Авом
62
Авом
19
Абержель
7
Пажи
29
Карим
29
Карим
7
Пажи
9
Дьенг
15
Айегун
15
Айегун
9
Дьенг
17
Макенго
99
Сумано
99
Сумано
17
Макенго
77
Кацерис
2
Силва
2
Силва
77
Кацерис
6
Дукуре
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
6
Дукуре
29
Эль-Мурабе
42
Уаттара
42
Уаттара
29
Эль-Мурабе
10
Энкисо
20
Годо
20
Годо
10
Энкисо
6
Мванга
22
Морейра
22
Морейра
6
Мванга
80
Яссин
22
Эмега
22
Эмега
80
Яссин
Остались в запасе
Лорьян
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
97
Stevan Siba
ЦЗ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
28
Tyrese Noubissie
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
97
Stevan Siba
ЦЗ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
28
Tyrese Noubissie
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Лорьян
Точно не сыграют
Тео Ле Бри
АП
Монтассар Тальби
ЦЗ
Исаак Туре
ЦЗ
Бандиугу Фадига
АП
Страсбур
Точно не сыграют
Валентин Барко
ЛЗ
Гела Дуэ
ПЗ
Аарон Ансельмино
ЦЗ
Хоакин Паничелли
ЦФ
Матис Амугу
ЦП
Статистика матча Лорьян - Страсбур
1
3
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
7
Нарушения
9
16
Офсайды
2
1
Количество передач
333
529
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
0
6
xG (ожидаемые голы)
2.28
1.34
xGP (предотвращенные голы)
0.18
0.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Лорьян» против «Страсбура», 31 тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лорьян» – «Страсбур»

«Лорьян» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Страсбур Лорьян
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