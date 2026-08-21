Матч 1 тура Лиги 1 между «Ниццей» и «Лорьяном» пройдет 22 августа 2026 года в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера». Хозяева традиционно сильны дома – они не проигрывают в пяти последних матчах на своем поле, а в очных встречах с «Лорьяном» имеют преимущество, не уступая в семи из девяти последних игр. Гости, напротив, демонстрируют хорошую атакующую форму, забивая в пяти последних матчах, но их оборона оставляет желать лучшего. Сможет ли «Лорьян» прервать неудачную серию в гостях у «Ниццы», или хозяева подтвердят статус фаворита на «Альянц Ривьере»?

Кто победит в матче

«Ницца» подходит к матчу в отличной форме, особенно на своем поле. Команда не проигрывает в пяти последних домашних встречах, а в пяти последних играх в целом пропускает в среднем всего 0,40 гола за матч – это лучший показатель в лиге. При этом атака хозяев стабильна: они забивают в трех последних матчах, а в очных встречах с «Лорьяном» отличаются в семи из девяти последних игр. В предсезонных матчах «Ницца» сыграла вничью с «Халлом» (0:0) и «Кальяри» (0:0, победа по пенальти), уступила «Ювентусу» (0:2), но разгромила «Марсель» (3:0) и «Ним» (4:0). Надежная оборона и уверенность в матчах с этим соперником делают «Ниццу» явным фаворитом.

«Лорьян» также имеет сильные стороны, прежде всего в атаке. Команда забивает в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,00 гола – солидный показатель. В товарищеских встречах «Лорьян» разгромил «Эльферсберг» (4:1) и ЮНФП (5:1), хотя уступил «Анже» (1:2) и «Конкарно» (1:2). Однако оборона гостей выглядит уязвимой: они пропускают в среднем 1,60 гола за последние пять матчей, а в трех последних играх неизменно пропускали. В очных встречах с «Ниццей» у «Лорьяна» отрицательный баланс, и выездные матчи на «Альянц Ривьере» складываются для них непросто.

Итоговый вывод: «Ницца» имеет преимущество домашнего поля, надежную оборону и лучшую очную статистику. «Лорьян» опасен в атаке, но его защита слишком уязвима, чтобы рассчитывать на положительный результат на выезде. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Ницца» имеет явный перевес: 17 побед против 9 у «Лорьяна», ещe 14 матчей завершились вничью. При этом «Ницца» не проигрывает в семи из девяти последних очных встреч и забивает в семи из девяти последних матчей против этого соперника. Текущая форма «Ниццы» – надeжная оборона и стабильность дома, у «Лорьяна» – проблемы в защите, несмотря на хорошую атаку. Это делает победу хозяев наиболее вероятным сценарием.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ниццы» в основное время. Надeжная оборона, домашняя поддержка и уверенная очная статистика должны помочь хозяевам одержать победу над «Лорьяном», несмотря на атакующий потенциал гостей. Рекомендуемая ставка – победа «Ниццы» с коэффициентом 2,13. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Лорьяном» состоится 22 августа 2026 года в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.