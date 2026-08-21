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«Ницца» – «Лорьян»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Франции 2026/2027

21 августа 2026 9:49
Ницца - Лорьян
22 авг. 2026, суббота 21:45 | Франция. Лига 1, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.13
Победа «Ниццы»
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Матч 1 тура Лиги 1 между «Ниццей» и «Лорьяном» пройдет 22 августа 2026 года в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера». Хозяева традиционно сильны дома – они не проигрывают в пяти последних матчах на своем поле, а в очных встречах с «Лорьяном» имеют преимущество, не уступая в семи из девяти последних игр. Гости, напротив, демонстрируют хорошую атакующую форму, забивая в пяти последних матчах, но их оборона оставляет желать лучшего. Сможет ли «Лорьян» прервать неудачную серию в гостях у «Ниццы», или хозяева подтвердят статус фаворита на «Альянц Ривьере»?

Кто победит в матче

«Ницца» подходит к матчу в отличной форме, особенно на своем поле. Команда не проигрывает в пяти последних домашних встречах, а в пяти последних играх в целом пропускает в среднем всего 0,40 гола за матч – это лучший показатель в лиге. При этом атака хозяев стабильна: они забивают в трех последних матчах, а в очных встречах с «Лорьяном» отличаются в семи из девяти последних игр. В предсезонных матчах «Ницца» сыграла вничью с «Халлом» (0:0) и «Кальяри» (0:0, победа по пенальти), уступила «Ювентусу» (0:2), но разгромила «Марсель» (3:0) и «Ним» (4:0). Надежная оборона и уверенность в матчах с этим соперником делают «Ниццу» явным фаворитом.

«Лорьян» также имеет сильные стороны, прежде всего в атаке. Команда забивает в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,00 гола – солидный показатель. В товарищеских встречах «Лорьян» разгромил «Эльферсберг» (4:1) и ЮНФП (5:1), хотя уступил «Анже» (1:2) и «Конкарно» (1:2). Однако оборона гостей выглядит уязвимой: они пропускают в среднем 1,60 гола за последние пять матчей, а в трех последних играх неизменно пропускали. В очных встречах с «Ниццей» у «Лорьяна» отрицательный баланс, и выездные матчи на «Альянц Ривьере» складываются для них непросто.

Итоговый вывод: «Ницца» имеет преимущество домашнего поля, надежную оборону и лучшую очную статистику. «Лорьян» опасен в атаке, но его защита слишком уязвима, чтобы рассчитывать на положительный результат на выезде. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Ницца» имеет явный перевес: 17 побед против 9 у «Лорьяна», ещe 14 матчей завершились вничью. При этом «Ницца» не проигрывает в семи из девяти последних очных встреч и забивает в семи из девяти последних матчей против этого соперника. Текущая форма «Ниццы» – надeжная оборона и стабильность дома, у «Лорьяна» – проблемы в защите, несмотря на хорошую атаку. Это делает победу хозяев наиболее вероятным сценарием.

Личные встречи
Побед - 13 (39%)
Ничьих - 12 (36%)
Побед - 8 (24%)
40
Забитых мячей
34
1.21
В среднем за матч
1.03
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
4 : 1
18.10.2009
Ницца
Самая крупная ничья
Франция. Лига 1, 23 тур
Ницца
3 : 3
22.02.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
0 : 0
22.08.2026
Лорьян
Франция. Кубок, 1/4 финала
Лорьян
0 : 0
04.03.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 23 тур
Ницца
3 : 3
22.02.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 14 тур
Лорьян
3 : 1
30.11.2025
Ницца
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
3 : 0
19.04.2024
Лорьян
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
1 : 1
20.08.2023
Ницца
Франция. Лига 1, 28 тур
Ницца
1 : 1
19.03.2023
Лорьян
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
1 : 2
30.10.2022
Ницца
Франция. Лига 1, 32 тур
Ницца
2 : 1
17.04.2022
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
22.09.2021
Ницца
Франция. Лига 1, 29 тур
Лорьян
1 : 1
14.03.2021
Ницца
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
2 : 2
23.12.2020
Лорьян
Франция. Лига 1, 26 тур
Лорьян
0 : 1
18.02.2017
Ницца
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лорьян
2 : 1
08.01.2017
Ницца
Франция. Лига 1, 8 тур
Ницца
2 : 1
02.10.2016
Лорьян
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
2 : 1
23.01.2016
Лорьян
Франция. Лига 1, 16 тур
Лорьян
0 : 0
01.12.2015
Ницца
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
3 : 1
10.01.2015
Лорьян
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
0 : 0
16.08.2014
Ницца
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
1 : 2
12.04.2014
Лорьян
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
3 : 0
30.11.2013
Ницца
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
1 : 1
09.02.2013
Лорьян
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 1
22.09.2012
Ницца
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
2 : 0
08.04.2012
Лорьян
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
1 : 0
27.11.2011
Ницца
Франция. Лига 1, 37 тур
Ницца
2 : 0
21.05.2011
Лорьян
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
1 : 2
14.08.2010
Ницца
Франция. Лига 1, 25 тур
Ницца
1 : 0
20.02.2010
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
4 : 1
18.10.2009
Ницца
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
2 : 0
11.04.2009
Лорьян
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
0 : 1
08.11.2008
Ницца
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
1 : 2
22.03.2008
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
Лорьян
0 : 0
27.10.2007
Ницца
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ницца
23
Йехван Диуф
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
35
Ксавье Мандза
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
92
Жонатан Клосс
(К) ПЗ
39
Джибриль Кулибали
ЦП
87
Everton Pereira
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
7
Готье Эйн
ПВ
44
Зумана Диалло
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
43
Арсен Куасси
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
(К) ЦЗ
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
8
Ноа Кадиу
ЦП
62
Артур Авом
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
33
Габен Бернардо
АП
11
Тео Ле Бри
АП
42
Ману Коне
ЦФ
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
36
Brad-Hamilton Mantsounga
ЦЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
84
Hamza Koutoune
ЦЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
38
Aboulaye Camara
ЦП
21
Исак Янссон
ПВ
11
Натан Н'Гуму
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Лорьян
21
Бингуру Камара
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
77
Панос Кацерис
ЛВ
19
Souleymane Faye
ЦП
23
Даниэль Семеду
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
15
Тосин Айегун
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Диуф
33
Менди
55
Ндайшими
35
Мандза
3
Бар
92
Клосс
39
Кулибали
87
10
Диоп
7
Эйн
44
Диалло
4-3-2-1
38
Мвого
20
Силла
3
Тальби
32
Аджей
43
Куасси
8
Кадиу
62
Авом
17
Макенго
33
Бернардо
11
Ле Бри
42
Коне
44
Диалло
50
Чо
50
Чо
44
Диалло
35
Мандза
5
Абдельмонем
5
Абдельмонем
35
Мандза
92
Клосс
84
84
92
Клосс
10
Диоп
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
10
Диоп
42
Коне
15
Айегун
15
Айегун
42
Коне
33
Бернардо
19
19
33
Бернардо
11
Ле Бри
77
Кацерис
77
Кацерис
11
Ле Бри
20
Силла
2
2
20
Силла
Остались в запасе
Ницца
Лорьян
36
Brad-Hamilton Mantsounga
ЦЗ
21
Исак Янссон
ПВ
77
Тедди Булхенди
ВР
22
Иссиага Камара
ЦП
38
Aboulaye Camara
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
21
Бингуру Камара
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
23
Даниэль Семеду
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
Остались в запасе
36
Brad-Hamilton Mantsounga
ЦЗ
21
Исак Янссон
ПВ
77
Тедди Булхенди
ВР
22
Иссиага Камара
ЦП
38
Aboulaye Camara
ЦП
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
23
Даниэль Семеду
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Панталони
Ницца
Точно не сыграют
Лоран Абержель
ОП
Мойзе Бомбито
ЦЗ
Терем Моффи
ЦФ
Аксель Витсель
ЦП
Лорьян
Точно не сыграют
Мохамед Бамба
ЦФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ниццы» в основное время. Надeжная оборона, домашняя поддержка и уверенная очная статистика должны помочь хозяевам одержать победу над «Лорьяном», несмотря на атакующий потенциал гостей. Рекомендуемая ставка – победа «Ниццы» с коэффициентом 2,13. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Лорьяном» состоится 22 августа 2026 года в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

2.13
Победа «Ниццы»
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Автор: Рассказов Михаил
Франция. Лига 1 Лорьян Ницца
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