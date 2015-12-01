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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Ницца
Лорьян - Ницца: обзор матча 01 декабря 2015
Лорьян
01.12.2015, вторник, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 0
Завершен
Ницца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Ницца
90'
Желтая карточка
Н. Хульт
Желтая карточка
Д. Ндонг
87'
Замена
Р. Филиппото
️️️️
Р. Геррейру
79'
78'
Замена
Ж. Мишель Сери
️️️️
В. Маллманн
78'
Желтая карточка
М. Ле Марша
73'
Желтая карточка
В. Косьелло
Замена
В. Лавинье
️️️️
Р. Мулумба
66'
Желтая карточка
Б. Муканджо
65'
Замена
В. Лавинье
️️️️
Б. Жанно
64'
62'
Замена
В. Жермен
️️️️
П. Пюэль
61'
Замена
В. Косьелло
️️️️
С. Раериариманана
38'
Желтая карточка
Р. Перейра
36'
Желтая карточка
Р. Женевуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Папе Пайе
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
21
Рэми Мулумба
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
20
Стефан Раериариманана
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
42
Веллисон Маллманн
ЦП
34
Полен Пюэль
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Лорьян
17
Валид Меслуб
ВР
18
Амаду Карамоко
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
9
Валентин Лавинье
ПП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Ницца
40
Андреа Гамбетта
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Леком
2
Пайе
5
Коне
15
Туре
22
Геррейру
25
Ле Гофф
22
Ндонг
8
Жуффре
21
Мулумба
12
Муканджо
9
Жанно
3-2-3-2
30
Кардиналь
23
Ле Марша
44
Байссе
25
Женевуа
21
Перейра
23
Хульт
20
Раериариманана
6
Менди
42
Маллманн
19
Менди
34
Пюэль
22
Геррейру
12
Филиппото
12
Филиппото
22
Геррейру
9
Жанно
9
Лавинье
9
Лавинье
9
Жанно
20
Раериариманана
26
Косьелло
26
Косьелло
20
Раериариманана
42
Маллманн
14
Сери
14
Сери
42
Маллманн
34
Пюэль
98
Жермен
98
Жермен
34
Пюэль
Остались в запасе
Лорьян
Ницца
18
Амаду Карамоко
ЦЗ
17
Валид Меслуб
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
26
Жереми Пье
ПЗ
40
Андреа Гамбетта
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
18
Амаду Карамоко
ЦЗ
17
Валид Меслуб
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
40
Андреа Гамбетта
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Лорьян - Ницца
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Мустуар
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