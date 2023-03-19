Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Лорьян
Ницца - Лорьян: обзор матча 19 марта 2023
Ницца
19.03.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 1
Завершен
Лорьян
77'
Г. Лаборд
30'
Б. Мейте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Лорьян
90'
+3
Красная карточка
И. Силва
90'
Желтая карточка
И. Силва
85'
Замена
А. Аушиш
️️️️
Э. Ле Фе
85'
Замена
Ж. Понко
️️️️
Ж. Макенго
Замена
Б. Буанани
️️️️
Х. Будауи
82'
78'
Замена
С. Диарра
️️️️
Р. Февр
ГОЛ! 1:1!
Г. Лаборд
Пас отдал
П. Росарио
77'
74'
Желтая карточка
В. Манноне
69'
Замена
И. Коне
️️️️
Б. Дьенг
69'
Замена
Й. Катлин
️️️️
Т. Ле Бри
Замена
А. Амрауи
️️️️
М. Бар
46'
Замена
Б. Браими
️️️️
А. Бека-Бека
46'
30'
ГОЛ! 0:1!
Б. Мейте
Пас отдал
Р. Февр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
77
Яннис Нахуну
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
Лорьян
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Максим Вакерс
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
21
Жюльен Понко
АП
24
Адиль Аушиш
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
3-3-2-2
1
Шмейхель
26
Бар
4
Данте
20
Тодибо
6
Бека-Бека
19
Тюрам
13
Росарио
6
Будауи
21
Рэмзи
19
Пепе
9
Лаборд
2-2-2-2-2
1
Манноне
3
Тальби
25
Ле Гофф
18
Мейте
19
Абержель
17
Макенго
28
Ле Фе
21
Февр
11
Ле Бри
2
Силва
9
Дьенг
26
Бар
88
Амрауи
88
Амрауи
26
Бар
6
Бека-Бека
7
Браими
7
Браими
6
Бека-Бека
6
Будауи
26
Буанани
26
Буанани
6
Будауи
17
Макенго
21
Понко
21
Понко
17
Макенго
28
Ле Фе
24
Аушиш
24
Аушиш
28
Ле Фе
11
Ле Бри
10
Катлин
10
Катлин
11
Ле Бри
21
Февр
25
Диарра
25
Диарра
21
Февр
9
Дьенг
28
Коне
28
Коне
9
Дьенг
Остались в запасе
Ницца
Лорьян
1
Марцин Булка
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
77
Яннис Нахуну
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Максим Вакерс
ЦЗ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
77
Яннис Нахуну
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Максим Вакерс
ЦЗ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Ницца - Лорьян
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Новости команд
Все
Ницца
Лорьян
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
22 ноября
11
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
22 ноября
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
22 ноября
11
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
22 ноября
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+