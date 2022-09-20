Люсьен Фавр
Тренер
|Имя
|Люсьен
|Фамилия
|Фавр
|Команда
|Ницца
|Гражданство
|Швейцария
|Дата рождения
|2 ноября 1957
|Имя
|Люсьен
|Фамилия
|Фавр
|Команда
|Ницца
|Гражданство
|Швейцария
|Дата рождения
|2 ноября 1957
|Дата
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|Ницца
|0 : 0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 24 тур
|26.02.2023
|Монако
|0 : 3
|Ницца
|Франция. Лига 1, 25 тур
|03.03.2023
|Ницца
|1 : 1
|Осер
|Франция. Лига 1, 26 тур
|09.03.2023
|Шериф
|0 : 1
|Ницца
|Лига конференций, 1/8 финала
|12.03.2023
|Нант
|2 : 2
|Ницца
|Франция. Лига 1, 27 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ницца
|10
|4
|2
|4
|Дата
|Матч
|18.08.2022
|Маккаби
|1 : 0
|Ницца
|25.08.2022
|Ницца
|2 : 0
|Маккаби
|08.09.2022
|Ницца
|1 : 1
|Кельн
|15.09.2022
|Партизан
|1 : 1
|Ницца
|06.10.2022
|Словацко
|0 : 1
|Ницца
|13.10.2022
|Ницца
|1 : 2
|Словацко
|27.10.2022
|Ницца
|2 : 1
|Партизан
|03.11.2022
|Кельн
|2 : 2
|Ницца
|09.03.2023
|Шериф
|0 : 1
|Ницца
|16.03.2023
|Ницца
|0 : 0
|Шериф