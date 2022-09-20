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    Люсьен Фавр

    Тренер
    Имя Люсьен
    Фамилия Фавр
    Команда Ницца
    Гражданство Швейцария
    Дата рождения 2 ноября 1957
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    18.02.2023 Ницца 0 : 0 Реймс Франция. Лига 1, 24 тур
    26.02.2023 Монако 0 : 3 Ницца Франция. Лига 1, 25 тур
    03.03.2023 Ницца 1 : 1 Осер Франция. Лига 1, 26 тур
    09.03.2023 Шериф 0 : 1 Ницца Лига конференций, 1/8 финала
    12.03.2023 Нант 2 : 2 Ницца Франция. Лига 1, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ницца 10 4 2 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.08.2022 Маккаби 1 : 0 Ницца
    25.08.2022 Ницца 2 : 0 Маккаби
    08.09.2022 Ницца 1 : 1 Кельн
    15.09.2022 Партизан 1 : 1 Ницца
    06.10.2022 Словацко 0 : 1 Ницца
    13.10.2022 Ницца 1 : 2 Словацко
    27.10.2022 Ницца 2 : 1 Партизан
    03.11.2022 Кельн 2 : 2 Ницца
    09.03.2023 Шериф 0 : 1 Ницца
    16.03.2023 Ницца 0 : 0 Шериф
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