Фавр: «Санчо невероятен и многого достиг, но нужно продолжать работать»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр оценил игру своего полузащитника Джейдона Санчо. Футболист стоит на рынке 120 миллионов евро.

«В своем возрасте Санчо уже многого достиг. Он невероятен, но нужно продолжать усердно работать на тренировках. На профессиональном уровне он выступает полтора сезона всего», – считает Фавр, чьи слова приводит Onefootball.