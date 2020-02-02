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Фавр: «Санчо невероятен и многого достиг, но нужно продолжать работать»

2 февраля 2020, 09:15

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр оценил игру своего полузащитника Джейдона Санчо. Футболист стоит на рынке 120 миллионов евро.

«В своем возрасте Санчо уже многого достиг. Он невероятен, но нужно продолжать усердно работать на тренировках. На профессиональном уровне он выступает полтора сезона всего», – считает Фавр, чьи слова приводит Onefootball.

Источник: Onefootball
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Боруссия Д Санчо Джейдон Фавр Люсьен
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