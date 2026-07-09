Прояснилось будущее Эриксена после нового приступа

Кристиан Эриксен, полузащитник «Вольфсбурга» и сборной Дании, пройдет реабилитацию на родине после потери сознания в товарищеском матче.
34-летний футболист начнет индивидуальную программу восстановления в Дании. Решение принято после беседы игрока с управляющим директором «Вольфсбурга» Дитером Хекингом.
Сроки возвращения Эриксена к тренировкам в клубе пока не уточняются.
- Эриксен потерял сознание и упал на газон 7 июня во время товарищеской встречи сборной Дании с Украиной.
- В 2021 году хавбек перенес остановку сердца в матче Евро-2020 с Финляндией (0:1), после чего ему установили кардиовертер-дефибриллятор.
- «Вольфсбург» ближайший сезон проведет во второй Бундеслиге.
Источник: официальный сайт «Вольфсбурга»