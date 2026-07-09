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Прояснилось будущее Эриксена после нового приступа

9 июля, 21:54
5

Кристиан Эриксен, полузащитник «Вольфсбурга» и сборной Дании, пройдет реабилитацию на родине после потери сознания в товарищеском матче.

34-летний футболист начнет индивидуальную программу восстановления в Дании. Решение принято после беседы игрока с управляющим директором «Вольфсбурга» Дитером Хекингом.

Сроки возвращения Эриксена к тренировкам в клубе пока не уточняются.

  • Эриксен потерял сознание и упал на газон 7 июня во время товарищеской встречи сборной Дании с Украиной.
  • В 2021 году хавбек перенес остановку сердца в матче Евро-2020 с Финляндией (0:1), после чего ему установили кардиовертер-дефибриллятор.
  • «Вольфсбург» ближайший сезон проведет во второй Бундеслиге.

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Источник: официальный сайт «Вольфсбурга»
Германия. Бундеслига Дания. Суперлига Вольфсбург Дания Эриксен Кристиан
Комментарии (5)
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Lilipyt
1783623597
Он будет играть пока не подохнет? Что бы потом можно было показывать плаксивые ролики в его память? Раньше при малейшей проблеме с сердцем карьера футболиста завершалась сразу без его согласия. Теперь не понятная ерунда, ждут пока пенсионер захочет сам уйти.
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serzhvagono
1783627348
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BRO_football
1783629361
Всё-таки решил Эриксен играть до победного конца. Ну что ж, удачи ему.
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zigbert
1783669010
Пора бы наверное заканчивать с футболом. Зачем рисковать своим здоровьем.
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Karum
1783715123
Вопрос , что движет человеком ? Деньги , не думаю . Любовь к игре , так можно быть в тренерском штабе , а по выходным и вечерам поигрывать с друзьями без риска для здоровья.... Тут прямо критический случай
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