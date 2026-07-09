Прояснилось будущее Эриксена после нового приступа

Кристиан Эриксен, полузащитник «Вольфсбурга» и сборной Дании, пройдет реабилитацию на родине после потери сознания в товарищеском матче.

34-летний футболист начнет индивидуальную программу восстановления в Дании. Решение принято после беседы игрока с управляющим директором «Вольфсбурга» Дитером Хекингом.

Сроки возвращения Эриксена к тренировкам в клубе пока не уточняются.