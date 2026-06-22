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Чемпион Англии и Германии возглавил «Лейпциг»

22 июня, 19:51

Мартин Демикелис назначен главным тренером «РБ Лейпцига». Немецкий клуб объявил о подписании контракта с 45-летним аргентинским специалистом до лета 2028 года.

Для Демикелиса это пятое место работы в тренерской карьере. Он начинал во второй команде «Баварии», после чего возглавил «Ривер Плейт» и привел аргентинский клуб к чемпионству в 2023 году. Затем специалист работал с мексиканским «Монтерреем» и испанской «Мальоркой».

  • Будучи игроком, Демикелис выступал на позиции центрального защитника.
  • С мюнхенской «Баварией» он четырежды выигрывал Бундеслигу, а в составе «Манчестер Сити» брал золото АПЛ и два Кубка английской лиги. За сборную Аргентины провел 51 матч.
  • «РБ Лейпциг» завершил минувший сезон на третьей строчке Бундеслиги и обеспечил себе место в Лиге чемпионов.

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Источник: официальный сайт «Лейпцига»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Демичелис Мартин
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