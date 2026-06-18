«Лейпциг» ответил на 100-миллионное предложение «Ливерпуля» по Диоманде

«Ливерпуль» предпринял попытку купить Яна Диоманде у «РБ Лейпцига».
Клуб АПЛ сделал официальное предложение в размере 100 (90+10) миллионов евро.
Немцы ответили отказом. Сообщалось, что они оценивают вингера в 130 миллионов евро.
- «Лейпциг» год назад купил Диоманде у «Леганеса» за 20 млн евро.
- В дебютном сезоне он забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
- На флангового нападающего также претендует «ПСЖ».
- Ивуариец попал в символическую сборную 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 по версии Opta.
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга