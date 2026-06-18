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  • «Лейпциг» ответил на 100-миллионное предложение «Ливерпуля» по Диоманде

«Лейпциг» ответил на 100-миллионное предложение «Ливерпуля» по Диоманде

Вчера, 23:13
1

«Ливерпуль» предпринял попытку купить Яна Диоманде у «РБ Лейпцига».

Клуб АПЛ сделал официальное предложение в размере 100 (90+10) миллионов евро.

Немцы ответили отказом. Сообщалось, что они оценивают вингера в 130 миллионов евро.

  • «Лейпциг» год назад купил Диоманде у «Леганеса» за 20 млн евро.
  • В дебютном сезоне он забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • На флангового нападающего также претендует «ПСЖ».
  • Ивуариец попал в символическую сборную 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 по версии Opta.

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«ПСЖ» и «Ливерпуль» узнали цену на Диоманде
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига РБ Лейпциг Ливерпуль Диоманде Ян
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