«Лейпциг» ответил на 100-миллионное предложение «Ливерпуля» по Диоманде

«Ливерпуль» предпринял попытку купить Яна Диоманде у «РБ Лейпцига».

Клуб АПЛ сделал официальное предложение в размере 100 (90+10) миллионов евро.

Немцы ответили отказом. Сообщалось, что они оценивают вингера в 130 миллионов евро.