19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»

Нападающий Ян Диоманде опубликовал пост по случаю перехода из «РБ Лейпциг» в «Реал».

«Реал» объявил о трансфере Диоманде сегодня.

19-летний вингер подписал контракт на семь лет.

Сумма сделки составила 125 миллионов евро плюс 15 миллионов бонусами.

Ивуариец провел в прошлом сезоне за «РБ Лейпциг» 36 матчей, забил 13 голов, сделал 10 ассистов.

«Я невероятно благодарен «РБ Лейпциг». Клуб и его руководство поверили в меня год назад, хотя на тот момент я провел всего несколько матчей на профессиональном уровне. Они доверились мне и дали возможность проявить себя на самом высоком уровне.

Я смог закрепиться в одной из ведущих европейских лиг, завоевать место в сборной Кот-д’Ивуара и представлять свою страну на самом крупном турнире – чемпионате мира по футболу. Все это было бы невозможно без «РБ Лейпциг», и я всегда буду благодарен за это.

Переход в «Реал» – это воплощение моей детской мечты. Тем более я благодарен руководству «РБ Лейпциг» за то, что они сделали этот переход возможным, несмотря на мой контракт.

Спасибо фанатам за вашу невероятную поддержку с самого начала. Ваша страсть, ваша вера в меня и ваша поддержка значили для меня больше, чем можно выразить словами. Я всегда буду благодарен вам за любовь, которую вы проявляли ко мне.

Сегодня начинается новая глава. Расставаться никогда не бывает легко, но я с нетерпением жду того, что ждет меня впереди, и всегда буду вспоминать о своем пребывании в «Лейпциге» с огромной гордостью.

Этот клуб всегда будет занимать особое место в моем сердце, и я буду продолжать внимательно следить за его развитием. Кто знает? Может быть, однажды мы снова встретимся в Лиге чемпионов.

Спасибо вам за все», – написал Диоманде.