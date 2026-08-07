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19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»

7 августа, 00:15
3

Нападающий Ян Диоманде опубликовал пост по случаю перехода из «РБ Лейпциг» в «Реал».

  • «Реал» объявил о трансфере Диоманде сегодня.
  • 19-летний вингер подписал контракт на семь лет.
  • Сумма сделки составила 125 миллионов евро плюс 15 миллионов бонусами.
  • Ивуариец провел в прошлом сезоне за «РБ Лейпциг» 36 матчей, забил 13 голов, сделал 10 ассистов.

«Я невероятно благодарен «РБ Лейпциг». Клуб и его руководство поверили в меня год назад, хотя на тот момент я провел всего несколько матчей на профессиональном уровне. Они доверились мне и дали возможность проявить себя на самом высоком уровне.

Я смог закрепиться в одной из ведущих европейских лиг, завоевать место в сборной Кот-д’Ивуара и представлять свою страну на самом крупном турнире – чемпионате мира по футболу. Все это было бы невозможно без «РБ Лейпциг», и я всегда буду благодарен за это.

Переход в «Реал» – это воплощение моей детской мечты. Тем более я благодарен руководству «РБ Лейпциг» за то, что они сделали этот переход возможным, несмотря на мой контракт.

Спасибо фанатам за вашу невероятную поддержку с самого начала. Ваша страсть, ваша вера в меня и ваша поддержка значили для меня больше, чем можно выразить словами. Я всегда буду благодарен вам за любовь, которую вы проявляли ко мне.

Сегодня начинается новая глава. Расставаться никогда не бывает легко, но я с нетерпением жду того, что ждет меня впереди, и всегда буду вспоминать о своем пребывании в «Лейпциге» с огромной гордостью.

Этот клуб всегда будет занимать особое место в моем сердце, и я буду продолжать внимательно следить за его развитием. Кто знает? Может быть, однажды мы снова встретимся в Лиге чемпионов.

Спасибо вам за все», – написал Диоманде.

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Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Испания. Примера РБ Лейпциг Реал Диоманде Ян
Комментарии (3)
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yegorovgertruda
1786053874
Комментарий скрыт модератором
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361isa@mail.ru
1786056646
ОН СКОРЕЕ ПОДЕЛИЛСЯ ЭМОЦИЯМИ ОБ УХОДЕ ИЗ РБ ЛЕЙПЦИГ.
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DeStar
1786085083
хз что из этого выйдет, такой дорогой и без истории/стабильности пока.
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