Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бериша описал Черчесова одним прилагательным

6 августа, 22:19
1

Бывший капитан «Ахмата» Бернард Бериша рассказал, следит ли он за клубом.

«Я внимательно слежу за «Ахматом». У меня много друзей в этом клубе. Недавно мне посчастливилось пообщаться с легендой команды Ризваном Уциевым, которому я пожелал крепкого здоровья и дальнейших достижений.

У «Ахмата» отличный главный тренер, и я искренне желаю клубу всяческих успехов в новом сезоне», – сказал Бериша.

  • Станислав Черчесов принял «Ахмат» год назад, сменив Александра Сторожука.
  • Черчесов взял «Ахмат» на последнем месте РПЛ и поднял команду из зоны вылета.
  • Тренер делал золотые дубли в Польше и Венгрии.

Еще по теме:
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
Назначены судьи на матчи 3-го тура Пути РПЛ Кубка России 2
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья» 3
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Бериша Бернард Черчесов Станислав
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Кривая да нелёгкая
1786044783
Ну и ?)
Ответить
Главные новости
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
3
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
2
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
5
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
2
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
5
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
2
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Все новости
Все новости
«Пропустит почти четверть сезона»: игроку ЦСКА предрекли долгую дисквалификацию
18:26
Карседо прокомментировал возвращение Барко в строй
18:15
Пономарев описал хамский поступок Рейса из ЦСКА двумя словами
18:07
1
В «Динамо» ответили, как изменился Шварц по сравнению с первым заходом
18:00
«Сердце дрогнуло, побежал к бывшей»: Гурцкая – о побеге Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:46
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Ахмата»
17:31
В «Оренбурге» ответили на претензии, что они фарм-клуб «Зенита»
17:24
1
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Обзор матча «Ахмат» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
Игрока ЦСКА уличили в предательстве команды
16:21
В «Ледниковом периоде» прокомментировали возможное участие Дзюбы
16:16
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
5
Мостовой посмеялся над московским клубом РПЛ
16:03
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 13 сентября 2026
15:55
2
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
2
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
1
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Стало известно, кто уговаривал Головина перейти в «Зенит»
15:23
2
Впечатления Орлова от волевой победы «Зенита» над «Локомотивом»
15:15
2
Лещук заявил, что не жалеет о своем антиспартаковском заряде «Я никогда…»
15:10
Рейс извинился за грязь в матче с «Рубином»
14:56
2
6 худших трансферов лета в РПЛ
14:41
1
Черданцева уличили в профнепригодности
14:25
11
«Спартак» заподозрили в лукавстве насчет Барко
14:21
13
Дивеев – о волевой победе «Зенита»: «Так должно быть всегда»
14:15
13
«Есть позитивные моменты»: игрок «Локо» – после поражения от «Зенита»
13:59
Игрок ЦСКА выделил слабые стороны команды
13:43
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+