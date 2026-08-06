Бериша описал Черчесова одним прилагательным

Бывший капитан «Ахмата» Бернард Бериша рассказал, следит ли он за клубом.

«Я внимательно слежу за «Ахматом». У меня много друзей в этом клубе. Недавно мне посчастливилось пообщаться с легендой команды Ризваном Уциевым, которому я пожелал крепкого здоровья и дальнейших достижений.

У «Ахмата» отличный главный тренер, и я искренне желаю клубу всяческих успехов в новом сезоне», – сказал Бериша.