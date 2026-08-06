У Карпина впервые родился сын – тренер воспитывает пять дочерей

У главного тренера сборной России Валерия Карпина родился первый сын. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.
«Поздравляем главного тренера сборной и его супругу Дарью, желаем здоровья маме и ребeнку! – говорится в сообщении.
- Валерий и Дарья Карпины состоят в браке с 2017 года.
- У 57-летнего тренера пятеро детей от разных браков: Вероника (от отношений с Владой Беловой), Мария и Валерия (от первой жены Светланы), а также Дарья и Александра (от третьей жены Дарьи).
Источник: телеграм-канал сборной России