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  • У Карпина впервые родился сын – тренер воспитывает пять дочерей

У Карпина впервые родился сын – тренер воспитывает пять дочерей

6 августа, 16:03
17

У главного тренера сборной России Валерия Карпина родился первый сын. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

«Поздравляем главного тренера сборной и его супругу Дарью, желаем здоровья маме и ребeнку! – говорится в сообщении.

  • Валерий и Дарья Карпины состоят в браке с 2017 года.
  • У 57-летнего тренера пятеро детей от разных браков: Вероника (от отношений с Владой Беловой), Мария и Валерия (от первой жены Светланы), а также Дарья и Александра (от третьей жены Дарьи).

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Источник: телеграм-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (17)
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...уефан
1786021756
...а вот, с этим не грех и поздравить Валерия Георгиевича!...
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АЛЕКС 58
1786022325
Сам постарался или помогли с Жориком.
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Император 1
1786022976
Поздравляю, бери декрет.
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Semenycch
1786023766
Что в тренерской профессии, что в постели одно и тоже - бракодел!
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NewLife
1786026247
С наследником ! Счастья !
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baggio80
1786026943
Бедный сынок, его же там все 6 куриц заклюют. Ни житья ему не будет, ни покоя, еще и младше всех будет жаль пацана ))))
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balam
1786027594
Валера,верим!
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VVM1964
1786031645
👌👌👌👌👌:👍️ !!!
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snk7783
1786040636
можно относиться к нему по разному, но у него 6 детей и он точно счастлив. так поздравляем его и тихо завидуем.
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Oldtrafford83
1786078572
Ну наконец то, поздравляю с долгожданным сыном, здоровья пацану!!! В Москве видимо начнутся проблемы с бухлом))
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