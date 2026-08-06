Во Франции «раскусили» игру Сафонова

Аналитики французской газеты L'Équipe проанализировали голы, пропущенные вратарем «ПСЖ» Матвеем Сафоновым в товарищеском матче против «Мальорки» (0:3).

Россиянин пропустил два мяча в первом тайме.

«В обоих случаях Матвей Сафонов опустился на одно колено, чтобы сократить угол, как он делает это постоянно, даже когда угол удара не слишком закрыт. Оба автора голов смогли найти решение, пробив выше российского вратаря, и в итоге эта особенность его игры станет известна соперникам, если этого ещe не произошло», – написала газета L'Équipe.