Футболиста «Ахмата» дисквалифицировали на 2 матча после игры со «Спартаком»

КДК дисквалифцировал нападающего «Ахмата» Эгаша Касинтуру за удаление в домашнем матче 2-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).
«В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение – дисквалифицировать футболиста «Ахмата» Эгаша Паланга дос Сантоса Касинтуру на 2 матча чемпионата России», – говорится в решении КДК.
- Эгаш Касинтура на 74-й минуте матча отмахнулся от полузащитника Романа Зобнина, ударив капитана «Спартака» локтем по шее.
- Главный арбитр встречи Антон Фролов, посмотрев повтор эпизода, показал Касинтуре красную карточку.
Источник: официальный сайт РФС