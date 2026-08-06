Футболиста «Ахмата» дисквалифицировали на 2 матча после игры со «Спартаком»

КДК дисквалифцировал нападающего «Ахмата» Эгаша Касинтуру за удаление в домашнем матче 2-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение – дисквалифицировать футболиста «Ахмата» Эгаша Паланга дос Сантоса Касинтуру на 2 матча чемпионата России», – говорится в решении КДК.