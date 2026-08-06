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  • Футболиста «Ахмата» дисквалифицировали на 2 матча после игры со «Спартаком»

Футболиста «Ахмата» дисквалифицировали на 2 матча после игры со «Спартаком»

6 августа, 20:02
29

КДК дисквалифцировал нападающего «Ахмата» Эгаша Касинтуру за удаление в домашнем матче 2-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение – дисквалифицировать футболиста «Ахмата» Эгаша Паланга дос Сантоса Касинтуру на 2 матча чемпионата России», – говорится в решении КДК.

  • Эгаш Касинтура на 74-й минуте матча отмахнулся от полузащитника Романа Зобнина, ударив капитана «Спартака» локтем по шее.
  • Главный арбитр встречи Антон Фролов, посмотрев повтор эпизода, показал Касинтуре красную карточку.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат
Комментарии (29)
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ТяжелаяАртиллерия
1786035963
Комментарий скрыт модератором
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Просто-333
1786036240
А кому то за провокации штраф 30т.р.
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alefreddy
1786037033
все по делу вердикт-потные поехали домой
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andr45
1786039395
Всегда считал и буду считать чеченцами подленькими и мелочными людишками. Захватить больницу, роддом, школу - здесь они герои. Отключить горячую воду, чтобы не дать людям помыться - это завсегда пожалуйста) Одно слово - дрянцо, а не народишко)
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Триумфальный
1786040296
Наплакали, а плакс как говорится - надо защищать
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somn
1786040435
Ну что творит Ахмат, Зениту горячую воду даёт , а Спартаку - нет!. Надо жалобу писать в УЕФА...
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Алим Терек
1786042836
В такую жаркую погоду, кайф под холодный душ встать,зачем им горячая вода,поди не барышни.
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BRO_football
1786047963
Всё понятно. Сами судью купили, а ещё на Зенит гонят!
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oyabun
1786080804
Такие отмашки есть практически в каждом матче. Если бы за такое нарушение удалили игрока ЗПРФ, то не то чтобы на 2 матча дисквалифицировали, а еще и сняли бы дисквалификацию! На мой взгляд, наказание чрезмерное. Достаточно было и одного матча пропуска.
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Hector вернулся
1786320797
По делу
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