Федун назвал скандальным матч «Спартака» с «Ахматом»

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун высказался о судействе в матче с «Ахматом».

«Матч с «Ахматом» получился более скандальным, чем игра за Суперкубок. Пенальти в ворота «Спартака» – очень необычно. Кто-то вообще понял, почему назначили 11-метровый? Объяснений никаких не было. Мяч докатился до Ву, он его остановил, как положено, но судья назначил пенальти.

У арбитров свои взгляды на жизнь. Но пока рано говорить о какой-то предвзятости», – сказал Федун.