Федун назвал скандальным матч «Спартака» с «Ахматом»

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун высказался о судействе в матче с «Ахматом».
«Матч с «Ахматом» получился более скандальным, чем игра за Суперкубок. Пенальти в ворота «Спартака» – очень необычно. Кто-то вообще понял, почему назначили 11-метровый? Объяснений никаких не было. Мяч докатился до Ву, он его остановил, как положено, но судья назначил пенальти.
У арбитров свои взгляды на жизнь. Но пока рано говорить о какой-то предвзятости», – сказал Федун.
- «Спартак» обыграл «Ахмат» со счетом 2:1. Победный гол в концовке со штрафного удара забил Эсекьель Барко.
- Московская команда набрала шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»