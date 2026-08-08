Наумов – о «Локо»: «Безнадега, Галактионов будто уже не верит в команду»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о старте сезона для клуба.

У «Локомотива» после трех туров два очка

В следующем туре «Локо» сыграет на выезде против «Оренбурга».

Москвичи не брали РПЛ с 2018 года.

«Безнадега какая-то. Больше всего тревожит выражение лица Галактионова. У него такие глаза, будто он уже не верит в эту команду. Наверное, все это передается.

Знаете, смотрю четвертую игру «Локомотива» – ощущение, что команда не была на сборах и вообще не тренировалась. Абсолютно не готовы к сезону. Нет новых тактических схем, не просматривается никакого рисунка игры. Самое плохое, что тренер с потухшими глазами. Все это очень тревожит и напрягает», – сказал Наумов.