Наумов – о «Локо»: «Безнадега, Галактионов будто уже не верит в команду»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о старте сезона для клуба.
- У «Локомотива» после трех туров два очка
- В следующем туре «Локо» сыграет на выезде против «Оренбурга».
- Москвичи не брали РПЛ с 2018 года.
«Безнадега какая-то. Больше всего тревожит выражение лица Галактионова. У него такие глаза, будто он уже не верит в эту команду. Наверное, все это передается.
Знаете, смотрю четвертую игру «Локомотива» – ощущение, что команда не была на сборах и вообще не тренировалась. Абсолютно не готовы к сезону. Нет новых тактических схем, не просматривается никакого рисунка игры. Самое плохое, что тренер с потухшими глазами. Все это очень тревожит и напрягает», – сказал Наумов.
Источник: «Чемпионат»