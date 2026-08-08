Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о победе над «Крыльями Советов» (2:0) в 3-м туре РПЛ.

«Смотрели за «Крыльями», видим, что они играют в футбол, с нами продолжили, с другими продолжат играть, потому что у тренера есть почерк. А мы делаем то, что умеем – бегаем, боремся, стандарты реализовываем. И Брайан Хиль возвращается – мы его зовем нашим кормильцем. Вы можете видеть: у него есть момент – он его реализовывает.

Хорошо для уверенности, что не пропустили, новый вратарь «сухой» матч сыграл, ребята почувствовали все то, что было в прошлом сезоне, когда каждый друг за друга старается, пластается», – сказал Талалаев.