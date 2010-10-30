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Команды
Балтика
Андрей Талалаев
Андрей Талалаев
Балтика
Россия
5 октября 1972 (54)
Тренер
Статистика
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Публикации
Видео
Талалаев грязно нагрубил журналисту
2 ноября
15
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Акроном»
1 ноября
Генич выявил, чему надо учиться Талалаеву
1 ноября
2
Талалаев прокомментировал провал Сауся в «Спартаке»
31 октября
8
Талалаев высказался о налоге на иностранных тренеров
30 октября
3
Талалаев анонсировал наказание для игрока «Балтики» после поражения от «Зенита»
30 октября
10
Талалаев ворвался в эфир матча Кубка России с характеристикой судей
29 октября
14
Талалаев: «Я каждую ночь ложусь спать и думаю, когда же обыграю «Зенит»
29 октября
2
Талалаев выявил двух самых ярких игроков РПЛ
25 октября
Интервью Талалаева после спасения «Балтики» против «Краснодара»
24 октября
2
Генич рассказал об угрозах от тренера РПЛ
21 октября
4
Талалаев сделал неожиданное заявление о работе в «Балтике»
20 октября
4
«Куда-то делась страсть»: Талалаев – после ничьей «Балтики» с «Ростовом»
19 октября
145
Уволенный тренер «Факела» отреагировал на поддержку от Талалаева
16 октября
Бубнов назвал положительные качества Карпина в сравнении со Слуцким и Талалаевым
15 октября
6
Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над «Крыльями»
14 октября
Радимов высказался о Талалаеве, с которым конфликтует
10 октября
Талалаеву присудили победу в кабинетной борьбе в «Балтике»
9 октября
Талалаев запустил собственное шоу
5 октября
5
Талалаев оценил перспективы Батракова в «Галатасарае»
4 октября
1
Широков усмехнулся над Талалаевым
2 октября
7
Талалаев назвал проблему в игре «Балтики»
30 сентября
2
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
25 сентября
10
«Козлы, если вы не выиграете, я вас всех поубиваю»: Бубнов – о мотивации футболистов от Евсеева
24 сентября
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22 сентября
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Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
22 сентября
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Талалаев объяснил изменения в игре «Балтики»
22 сентября
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
22 сентября
1
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