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Балтика
Андрей Талалаев
Статистика
Андрей Талалаев - статистика
Балтика
Россия
5 октября 1972 (54)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Россия. Кубок, 4 тур
Крылья Советов
0 : 2
14.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ахмат
0 : 0
11.10.2026
Балтика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Команда
И
В
П
Н
Балтика
5
1
2
2
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Кубок, 4 тур
Крылья Советов
0 : 2
14.10.2026
Балтика
Россия. Кубок, 3 тур
Балтика
0 : 0
02.09.2026
Крылья Советов
Россия. Кубок, 2 тур
Балтика
1 : 1
20.08.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 1 тур
Зенит
1 : 0
05.08.2026
Балтика
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