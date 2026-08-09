Раскрыт клуб, куда перейдет Батраков

«Галатасарай» согласовал с «Локомотивом» все условия трансфера полузащитника Алексея Батракова.

О договоренности между клубами сообщил турецкий журналист Угур Узтюрк в соцсети Х. По его информации, стамбульцы готовы заплатить за российского хавбека 25 миллионов евро с учетом бонусов.

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек уже одобрил предложенную сумму. Сейчас стороны улаживают детали, касающиеся выезда игрока из России: трансферы из РПЛ сопровождаются дополнительными процедурами. Комиссия агентов в указанные 25 миллионов не входит.